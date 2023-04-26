Phản ứng của Phương Oanh khi được netizen khuyên 'cưới chui' Shark Bình

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Oanh gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh khoe cận nhan sắc ngày càng thăng hạng trong bộ trang phục được cắt xẻ đầy táo bạo. Bên cạnh những lời khen cho vẻ đẹp ngày càng nhuận sắc của Phương Oanh, một bộ phận netizen cũng thẳng tay để lại nhiều bình luận mang ý mỉa mai, chỉ trích nữ diễn viên vì càng ngày càng "lố". Đáng chú ý, trước lời khuyên: "Tầm này muốn cưới thì cưới chui thôi nhé, chụp ảnh chung còn không dám tung lên nữa là cưới" của một netizen.

Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, mọi hành động của Shark Bình - Phương Oanh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo cư dân mạng.

Nữ diễn viên 8x đã không chút ngại ngùng chia sẻ: "Tung lên thì thương những người như bạn sẽ ghen tỵ thì khổ thân bạn chứ sao". Kèm theo đó là biểu tượng cảm xúc "im lặng" khiến dân tình rần rần cảm thán. Có thể thấy, trước các ý kiến trái chiều cùng lời nói không hay, Phương Oanh dường như không quá bận tâm khi vẫn giữ thái độ dửng dưng, thoải mái phô bày tình cảm ngọt ngào với Shark Bình khiến người xem phải ngán ngẩm.

Sau khi chính thức thừa nhận yêu đương, Phương Oanh và bạn trai “cá mập” thường nhắc về nhau hơn, thoải mái công khai tình cảm tại nơi đông người. Khi xuất hiện tại một nhà hàng, cả hai đã thu hút sự chú ý khi liên tục cười nói vui vẻ và ngồi sát rạt bên cạnh nhau.

Phương Oanh và Shark Bình bị "team qua đường" tóm gọn hình ảnh xuất hiện trong một nhà hàng - Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi nhận về những phản ứng trái chiều từ cư dân mạng vì khoảnh khắc này - Ảnh minh họa: Internet

Đáng chú ý, nữ diễn viên Phương Oanh còn liên tục có hành động ngọt ngào quan tâm tới nửa kia. Diễn viên sinh năm 1989 thường xuyên dùng khăn để lau mặt và cổ cho bạn trai được cho là đang say xỉn. Qua hành động này có thể thấy Shark Bình được bạn gái yêu thương quan tâm và chăm sóc "từng li từng tí" một. Bên cạnh những lời khen ngợi tình cảm từ phía cư dân mạng, số khác lại phản ứng trái chiều và chỉ trích cặp đôi. Netizen bày tỏ thái độ không đồng tình cho rằng Shark Bình và Phương Oanh thể hiện tình cảm giữa nơi đông người hơi thái quá. Góc quay này cũng khiến nữ diễn viên Phương Oanh lộ hình ảnh cơ thể hơi nhạy cảm, netizen cho rằng cặp đôi nên tiết chế khi xuất hiện tại địa điểm đông người.