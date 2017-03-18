Phản ứng của Hạ Vi khi Cường đô la bất ngờ vui vẻ bên Hồ Ngọc Hà

Đại gia phố núi gây choáng dư luận khi vui vẻ đi ăn đêm cùng Hà Hồ. Phản ứng của Hạ Vi sẽ ra sao?

Tối 17/3, hình ảnh Cường Đô La chở Hà Hồ trên siêu xe đi ăn cùng nhóm bạn thân được chia sẻ rầm rộ. Trong ảnh, dù đã ly hôn rất lâu nhưng 'đại gia phố núi' vẫn dành sự ân cần, chu đáo với vợ cũ khi ga lăng mở cửa cho Hà Hồ. Nữ ca sĩ 'Gửi người yêu cũ' cũng tỏ ra vui vẻ, không hề gượng gạo trước ống kính.

Trước đó vào ngày 8/3, trên trang cá nhân, Cường đô la khoe ảnh bó hóa lớn anh chuẩn bị dành tặng cho người phụ nữ yêu thương. Sau đó không lâu, Hạ Vi hạnh phúc chia sẻ món quà là bó hoa trùng khớp của Cường đô la. Chính điều này hé lộ sự thật cặp đôi này vẫn đang hạnh phúc chứ chưa hề chia tay như nhiều lời đồn.

Trước hình ảnh hạnh phúc của Cường đô la và Hà Hồ, Hạ Vi tạm khóa trang Facebook cá nhân. Trên Instagram, cô cũng không chia sẻ bài viết nào mới.

Trong khi đó, đa số dư luận đều dành nhiều lời khen ngợi đến 'đại giua phố núi' và vợ cũ khi chia tay nhưng vẫn giữ tốt mối quan hệ bạn bè. Trước đó, vào dịp sinh nhật của Subeo, cả hai không ngần ngại tái hợp vì con. Thậm chí, 'nữ hoàng giải trí' từng tuyên bố sốc rằng: "Vì con trai, chúng tôi có thể ngủ chung giường...".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-cua-ha-vi-khi-cuong-do-la-bat-ngo-vui-ve-ben-ho-ngoc-ha-185272.html