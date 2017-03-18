Phản ứng của Hạ Vi khi Cường đô la bất ngờ vui vẻ bên Hồ Ngọc Hà

Giải trí 18/03/2017 11:36

Đại gia phố núi gây choáng dư luận khi vui vẻ đi ăn đêm cùng Hà Hồ. Phản ứng của Hạ Vi sẽ ra sao?

Tối 17/3, hình ảnh Cường Đô La chở Hà Hồ trên siêu xe đi ăn cùng nhóm bạn thân được chia sẻ rầm rộ. Trong ảnh, dù đã ly hôn rất lâu nhưng 'đại gia phố núi' vẫn dành sự ân cần, chu đáo với vợ cũ khi ga lăng mở cửa cho Hà Hồ. Nữ ca sĩ 'Gửi người yêu cũ' cũng tỏ ra vui vẻ, không hề gượng gạo trước ống kính.

Phản ứng của Hạ Vi khi Cường đô la bất ngờ vui vẻ bên Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1
Cường đô la chở Ha Hồ trên siêu xe.

Phản ứng của Hạ Vi khi Cường đô la bất ngờ vui vẻ bên Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2
Cả hai đi ăn cùng bạn bè.

Trước đó vào ngày 8/3, trên trang cá nhân, Cường đô la khoe ảnh bó hóa lớn anh chuẩn bị dành tặng cho người phụ nữ yêu thương. Sau đó không lâu, Hạ Vi hạnh phúc chia sẻ món quà là bó hoa trùng khớp của Cường đô la. Chính điều này hé lộ sự thật cặp đôi này vẫn đang hạnh phúc chứ chưa hề chia tay như nhiều lời đồn.

Phản ứng của Hạ Vi khi Cường đô la bất ngờ vui vẻ bên Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3
Bó hoa Cường đô la chuẩn bị trong ngày 8/3.

Phản ứng của Hạ Vi khi Cường đô la bất ngờ vui vẻ bên Hồ Ngọc Hà - Ảnh 4
Người nhận chính là Hạ Vi.

Trước hình ảnh hạnh phúc của Cường đô la và Hà Hồ, Hạ Vi tạm khóa trang Facebook cá nhân. Trên Instagram, cô cũng không chia sẻ bài viết nào mới.

 

Trong khi đó, đa số dư luận đều dành nhiều lời khen ngợi đến 'đại giua phố núi' và vợ cũ khi chia tay nhưng vẫn giữ tốt mối quan hệ bạn bè. Trước đó, vào dịp sinh nhật của Subeo, cả hai không ngần ngại tái hợp vì con. Thậm chí, 'nữ hoàng giải trí' từng tuyên bố sốc rằng: "Vì con trai, chúng tôi có thể ngủ chung giường...".

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Cường đô la Hạ Vi Hồ Ngọc Hà

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 36 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 36 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn