Phản ứng của con trai ruột Thương Tín trước khó khăn lúc về già của bố: "Lỗi này là của ba, không thể trách ai được"

Là một nghệ sĩ đào hoa, Thương Tín từng trải qua 4 đời vợ nhưng chỉ có người vợ đầu tiên là đầy đủ hôn thú. Người vợ đầu tiên tên là Thủy Tiên - tiểu thư của một gia đình giàu có, cả 2 đã có với nhau một con trai tên là Bùi Thanh Tùng (SN 1978). Khi con trai lên 5 tuổi, vợ chồng Thương Tín ly hôn, người con về Ninh Thuận sống cùng ông bà nội đến năm 9 tuổi thì về sống với mẹ.

Lớn lên, con trai của nghệ sĩ Thương Tín đã theo đuổi con đường âm nhạc , chủ yếu hát ở phòng trà. Anh cũng từng tham gia cuộc thi hát bolero nhưng sớm phải dừng chân ở vòng loại.

Thương Tín và con trai cả. Anh lộ diện trước báo giới từ cuối năm 2015, sau khi bố mắt cuốn hồi ký về cuộc đời mình.

Con trai Thương Tín có niềm đam mê với âm nhạc nhưng không gặt hái được thành công.

Nhắc về hoàn cảnh khó khăn của người cha khi đã về già, anh Thanh Tùng có những chia sẻ rất thẳng thắn vào năm 2016.

'Lỗi này là của ba, không thể trách ai được. Lúc sự nghiệp thăng hoa, ba không biết phòng thân. Tính ba là vậy, đã chơi là phải chơi hết mình. Làm được bao nhiêu xài bấy nhiêu, đâu có nghĩ cho ngày mai. Mà thời đó, nghệ sĩ đâu có kinh doanh như bây giờ nên cũng khó trách ba tôi được.

Tất nhiên, nói thế thôi nhưng tôi cũng rất xót. Ba giờ đâu chỉ đóng phim, ông còn làm đạo diễn và rất nhiều công việc khác. Thấy ba vất vả, tôi thương nhưng hoàn cảnh của tôi hiện tại cũng không thể giúp được. Nếu kinh tế tôi khá giả, có lẽ mọi chuyện đã khác'.

Khi biết cha có con ngoài ý muốn với người vợ hiện tại, anh Bùi Thanh Tùng không hề phản đối mà thay vào đó là bày tỏ sự ủng hộ, chúc phúc cho ông bởi bản thân anh cũng mong muốn bố sẽ có người chăm sóc, kề cận lúc tuổi già.