Phạm Thanh Thảo sinh con trai thứ 2 ở Mỹ

Giải trí 25/07/2016 09:30

'Công chúa thỏ' vừa chia sẻ tâm trạng hạnh phúc khi đón con trai thứ 2 chào đời trên trang cá nhân.

Phạm Thanh Thảo chia sẻ với bạn bè, khán giả niềm vui khi con trai thứ 2 chào đời: "Chào mừng con đến với thế giới rộng lớn này và đến với thế giới riêng của mẹ vào lúc 14h02 (giờ địa phương), ngày 22/7... Con giống ba quá! Ba chắc khoái trong bụng lắm. Ba mẹ yêu con nhiều lắm". Cô đặt tên con trai là Võ Phạm Gia Khang.

Dù đây là lần sinh nở thứ 2 nhưng nữ ca sĩ tâm sự cô vẫn không giấu được sự xúc động. Thanh Thảo đã òa khóc, cảm giác hạnh phúc không tả được khi nhìn thiên thần bé nhỏ. Niềm hạnh phúc như nhân đôi khi bên cạnh cô lúc vượt cạn là ông xã. Anh nắm chặt tay, động viên Phạm Thanh Thảo.

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Phạm Thanh Thảo hạnh phúc đón con trai thứ 2. Ảnh: FBNV

"Công chúa thỏ" kết hôn với ông xã Việt kiều Trường Sơn vào đầu năm 2014. Anh làm kinh doanh nhưng rất đam mê âm nhạc. Cả hai gặp nhau trong một chương trình từ thiện ở Mỹ. Thanh Thảo bị thu hút trước tính cách thân thiện, nhiệt tình của chồng.

Không lâu sau đám cưới, vợ chồng cô đón chào con trai đầu lòng. Bé Trường An hiện được 11 tháng tuổi. Phạm Thanh Thảo cho hay: "Sinh con liên tục mệt nhưng sau này đỡ cực".

Gia đình Thanh Thảo đã định cư ở Mỹ từ lâu nhưng ở cách xa nhà cô. Hiện, mẹ nữ ca sĩ đã chuyển đến sống cùng vợ chồng cô để tiện chăm sóc và giúp đỡ con gái.

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