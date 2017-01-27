Phạm Băng Băng xinh đẹp như công chúa sánh đôi Lý Thần

Giải trí 27/01/2017 22:49

Cặp đôi Phạm Băng Băng – Lý Thần vừa mới có một bộ hình vô cùng đẹp mắt, cả hai không những tình cảm mà cách phối đồ cũng rất ăn ý.

Đây là một vài tấm hình hậu kỳ sau khi Phạm Băng Băng – Lý Thần tham gia chương trình Xuân Vãn của đài Bắc Kinh. Phạm Băng Băng xuất hiện xinh đẹp như công chúa, còn Lý Thần cũng vô cùng lịch lãm.

Phạm Băng Băng xinh đẹp như công chúa sánh đôi Lý Thần - Ảnh 1

Phạm Băng Băng xinh đẹp như công chúa sánh đôi Lý Thần - Ảnh 2

Phạm Băng Băng xinh đẹp như công chúa sánh đôi Lý Thần - Ảnh 3

Phạm Băng Băng xinh đẹp như công chúa sánh đôi Lý Thần - Ảnh 4
Phạm Băng Băng và Lý Thần cùng nhau xuất hiện trong đêm hội "Xuân Vãn" của đài Bắc Kinh

Phạm Băng Băng – Lý Thần là cặp đôi hiện đang được truyền thông Hoa ngữ và người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Rất nhiều thông tin cho rằng cặp đôi này sẽ tiến hành làm đám cưới trong năm nay. Gần đây nhất những hình ảnh đi mua nhà của cặp đôi tại Thượng Hải cũng được tiết lộ khiến nhiều người tin rằng đám cưới của hai người sẽ được tổ chức trong tương lai gần.

Phạm Băng Băng xinh đẹp như công chúa sánh đôi Lý Thần - Ảnh 5
Mọi tư thế, Phạm Băng Băng đều vô cùng xinh đẹp

Phạm Băng Băng xinh đẹp như công chúa sánh đôi Lý Thần - Ảnh 6

Phạm Băng Băng xinh đẹp như công chúa sánh đôi Lý Thần - Ảnh 7
Có nhiều thông tin cho rằng Phạm Băng Băng và Lý Thần sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay

Mặc dù những ngày cuối năm cả hai đều rất bận rộn cho công việc nhưng Phạm Băng Băng và Lý Thần vẫn luôn dành thời gian cho nhau.

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