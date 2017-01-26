Phạm Băng Băng than thở phải làm việc đến tận 30 Tết

Mới đây nhất người đẹp nổi tiếng Hoa ngữ Phạm Băng Băng than thở trên trang cá nhân của mình rằng cô phải quay phim đến tận ngày 30 Tết.

Dự án phim Thắng Thiên Hạ mà Phạm Băng Băng tham gia mới khai máy không lâu, cả đoàn làm phim đang trong những ngày làm việc hăng say nhất. Nhân dịp năm mới sắp đến, thấy người người chuẩn bị về quê đón Tết, người đẹp họ Phạm cũng không tránh khỏi tâm lý muốn được như mọi người nhưng do công việc còn quá nhiều nên cô sẽ phải quay phim đến ngày 30 Tết.

Ngay sau khi đăng bức hình này rất nhiều người hâm mộ đã gọi tên Lý Thần: “Hãy mau cưới Phạm Băng Băng về đi, đừng để cô ấy phải làm việc nhiều như vậy. Hãy nghỉ sớm đi Trâu Lớn đang chờ cô ở nhà đấy”.

Thắng Thiên Hạ là dự án phim mới của Phạm Băng Băng hợp tác cùng ê kíp phim Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ. Mặc dù mới khởi quay nhưng truyền thông Hoa ngữ đều cho hay bản quyền của bộ phim này đều đã được các nhà đài mua với số tiền không hề nhỏ. Hy vọng rằng bộ phim này sẽ mang đến thành công ngoài mong đợi cho nhà sản xuất.

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