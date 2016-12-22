Phạm Băng Băng rạng rỡ nhận giải thưởng diễn viên xuất sắc

Giải trí 22/12/2016 10:22

Tại buổi lễ trao giải của một kênh truyền hình uy tín tại Trung Quốc, nữ diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Băng đã đạt giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất thập kỷ".

Đây là lần đầu tiên Phạm Băng Băng có được giải thưởng này. Vừa qua với vai diễn trong bộ phim "Tôi không phải Phan Kim Liên" Phạm Băng Băng đã đạt giải Ảnh hậu của liên hoan phim Sesbastian.

Không thể rời mắt khỏi Phạm Băng Băng vì cô quá đẹp

Như thường lệ, Phạm Băng Băng là ngôi sao được truyền thông chú ý nhất trong đêm trao giải.

Phạm Băng Băng nhận giải thưởng "Nữ diễn viên xuất sắc nhất thập kỷ"

 

Cô nàng mặc bộ đồ nổi bật thu hút mọi ánh nhìn. Là một ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng Băng luôn là cái tên được chú ý nhất trong mỗi sự kiện mà cô tham gia.

 

 

 

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