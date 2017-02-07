Phạm Băng Băng gây ấn tượng với vòng eo con kiến

Nữ diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Băng thường được gọi với tên thân mật là “Băng béo” nhưng giờ đây cô đã giảm cân thành công với thân hình vô cùng lý tưởng.

Mới đây nhất những hình ảnh khác lạ của Phạm Băng Băng đã xuất hiện, không phải là một Phạm Băng Băng yểu điệu thục nữ như trước đây mà cô xuất hiện với hình ảnh rất nam tính.

Trước đây, Phạm Băng Băng được xem là hơi béo, đến bản thân Phạm Băng Băng cũng từng thừa nhận mình không ăn kiêng, thích gì là ăn nên không giảm cân được. Nhưng những hình ảnh mới nhất trong những ngày đầu năm khiến nhiều người bất ngờ vì Phạm Băng Băng đã giảm cân thành công.

Sau khi xem những hình ảnh này fans của người đẹp vô cùng thích thú liền bày tỏ quan điểm “rất muốn được thấy Phạm gia mặc bikini nữa”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pham-bang-bang-gay-an-tuong-voi-vong-eo-con-kien-179012.html