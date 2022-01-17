Ông xã Phan Như Thảo còn có hành động cưng chiều vợ có một không hai

Giải trí 17/01/2022 19:24

Phan Như Thảo vừa khoe hành động cưng chiều vợ hết mực của ông xã lớn hơn 26 tuổi.

Ít giờ trước, trên trang cá nhân của mình, người mẫu diễn viên Phan Như Thảo đã hạnh phúc khoe đoạn clip ghi lại hành động đầy quá đỗi mật ngọt yêu thương mà ông xã đại gia dành cho mình. Cô viết: "Anh người yêu vẫn luôn lấy kem đánh răng vào bàn chải cho mình đủ ngày 2 buổi sáng tối. Mình gội đầu xong bước ra là thấy đang đứng cầm máy sấy tóc bật sẵn để sấy tóc cho mình và vì sợ mình lạnh, dạo này mình bận quá thì ảnh đòi đi tìm thêm một bạn gái nữa để về chăm sóc cho mình, tấm lòng thật bao la".

Ông xã Phan Như Thảo còn có hành động cưng chiều vợ có một không hai - Ảnh 1

Ông xã Phan Như Thảo còn có hành động cưng chiều vợ có một không hai - Ảnh 2

Phan Như Thảo khoe cảnh nằm dài trên ghế bấm điện thoại và được ông xã mát xa cho

Đoạn clip ghi lại cảnh Phan Như Thảo nằm dài bấm điện thoại thật thoải mái thư thả. Ngồi cạnh nữ diễn viên, đại gia Đức An không ngừng đấm lưng mát xa cho vợ trông rất chuyên tâm và vui vẻ. Hình ảnh này khiến cư dân mạng như tan chảy vì độ yêu chiều vợ như ngọc như ngà của nam doanh nhân lừng lẫy showbiz.

Sau khi trở thành vợ của đại gia Đức An, cuộc sống của Phan Như Thảo trở nên viên mãn. Dù bận rộn với công việc không kém vợ nhưng ông xã Phan Như Thảo luôn là người vào bếp nấu cơm cho gia đình. Chồng của cô nàng cũng một tay chăm sóc từ việc ăn ngủ, vui chơi, học hành của con gái. Sự hỗ trợ tối đa việc nhà của ông xã cũng giúp đỡ Phan Như Thảo rất nhiều trong việc xây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng.

Ông xã Phan Như Thảo còn có hành động cưng chiều vợ có một không hai - Ảnh 3
Ông xã Phan Như Thảo còn có hành động cưng chiều vợ có một không hai - Ảnh 4 
Ông xã Phan Như Thảo còn có hành động cưng chiều vợ có một không hai - Ảnh 5

Ông xã Phan Như Thảo còn có hành động cưng chiều vợ có một không hai - Ảnh 6

Dù bận rộn nhưng chồng Phan Như Thảo vẫn thường xuyên vào bếp nấu món ngon cho vợ con và một tay chăm sóc con gái nhỏ.

 

Phan Như Thảo gây bất ngờ với quyết định ngừng giảm cân và "không xuống nữa", nguyên nhân do đâu?

Phan Như Thảo gây bất ngờ với quyết định ngừng giảm cân và "không xuống nữa", nguyên nhân do đâu?

Trên trang cá nhân, Phan Như Thảo bất ngờ tuyên bố dừng việc giảm cân sau khoảng thời gian dài nỗ lực.

Xem thêm
Từ khóa:   người mẫu Phan Như Thảo diễn viên Phan Như Thảo Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 33 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 1 giờ 33 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời