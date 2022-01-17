Ông xã Phan Như Thảo còn có hành động cưng chiều vợ có một không hai

Phan Như Thảo vừa khoe hành động cưng chiều vợ hết mực của ông xã lớn hơn 26 tuổi.

Ít giờ trước, trên trang cá nhân của mình, người mẫu diễn viên Phan Như Thảo đã hạnh phúc khoe đoạn clip ghi lại hành động đầy quá đỗi mật ngọt yêu thương mà ông xã đại gia dành cho mình. Cô viết: "Anh người yêu vẫn luôn lấy kem đánh răng vào bàn chải cho mình đủ ngày 2 buổi sáng tối. Mình gội đầu xong bước ra là thấy đang đứng cầm máy sấy tóc bật sẵn để sấy tóc cho mình và vì sợ mình lạnh, dạo này mình bận quá thì ảnh đòi đi tìm thêm một bạn gái nữa để về chăm sóc cho mình, tấm lòng thật bao la".

Phan Như Thảo khoe cảnh nằm dài trên ghế bấm điện thoại và được ông xã mát xa cho Đoạn clip ghi lại cảnh Phan Như Thảo nằm dài bấm điện thoại thật thoải mái thư thả. Ngồi cạnh nữ diễn viên, đại gia Đức An không ngừng đấm lưng mát xa cho vợ trông rất chuyên tâm và vui vẻ. Hình ảnh này khiến cư dân mạng như tan chảy vì độ yêu chiều vợ như ngọc như ngà của nam doanh nhân lừng lẫy showbiz.

Sau khi trở thành vợ của đại gia Đức An, cuộc sống của Phan Như Thảo trở nên viên mãn. Dù bận rộn với công việc không kém vợ nhưng ông xã Phan Như Thảo luôn là người vào bếp nấu cơm cho gia đình. Chồng của cô nàng cũng một tay chăm sóc từ việc ăn ngủ, vui chơi, học hành của con gái. Sự hỗ trợ tối đa việc nhà của ông xã cũng giúp đỡ Phan Như Thảo rất nhiều trong việc xây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng. Dù bận rộn nhưng chồng Phan Như Thảo vẫn thường xuyên vào bếp nấu món ngon cho vợ con và một tay chăm sóc con gái nhỏ.

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