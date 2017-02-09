Ở cùng Quách Bích Đình 3 ngày 3 đêm nhưng Phùng Thiệu Phong chỉ thừa nhận mời đồng nghiệp đi ăn

Giải trí 09/02/2017 17:21

Vừa mới chia tay “mỹ nhân ngư” Lâm Doãn, nam tài tử Phùng Thiệu Phong đã bị cánh phóng viên bắt gặp đang hẹn hò với đồng nghiệp Quách Bích Đình.

Cặp đôi nam nữ chính của bộ phim Đây Khoảng Sao Trời Kia Khoảng Biển Phùng Thiệu PhongQuách Bích Đình bị phát hiện đang hẹn hò và cùng nhau đón Tết suốt 3 ngày 3 đêm tại căn biệt thự đắt tiền của Phùng Thiệu Phong.

Ở cùng Quách Bích Đình 3 ngày 3 đêm nhưng Phùng Thiệu Phong chỉ thừa nhận mời đồng nghiệp đi ăn - Ảnh 1
Phùng Thiệu Phong - Quách Bích Đình hợp tác cùng nhau trong tác phẩm "Đây khoảng sao trời kia khoảng biển"

Phùng Thiệu Phong – Quách Bích Đình hợp tác cùng nhau trong bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Đồng Hoa Đây Khoảng Sao Trời Kia Khoảng Biển hiện đang được công chiếu. Những ngày Tết âm lịch vừa qua những tay săn tin đã chụp được nhiều tấm hình cùng rất nhiều đoạn clip chứng minh Quách Bích Đình đã cùng Phùng Thiệu Phong sống chung. Đặc biệt bố mẹ của Phùng Thiệu Phong cũng có mặt. 

Ở cùng Quách Bích Đình 3 ngày 3 đêm nhưng Phùng Thiệu Phong chỉ thừa nhận mời đồng nghiệp đi ăn - Ảnh 2

Ở cùng Quách Bích Đình 3 ngày 3 đêm nhưng Phùng Thiệu Phong chỉ thừa nhận mời đồng nghiệp đi ăn - Ảnh 3

Ở cùng Quách Bích Đình 3 ngày 3 đêm nhưng Phùng Thiệu Phong chỉ thừa nhận mời đồng nghiệp đi ăn - Ảnh 4
Rất nhiều hình ảnh hai người sống cùng nhau suốt 3 ngày 3 đêm tại biệt thự của Phùng Thiệu Phong công bố

Khi được hỏi về vấn đề có phải đang hẹn hò bạn diễn hay không Phùng Thiệu Phong liền trả lời đó chỉ là mời Quách Bích Đình ăn cơm, cả hai không có chuyện hẹn hò. Trước đây Phùng Thiệu Phong từng hẹn hò với người đẹp Dương Mịch và gần đây nhất là ngôi sao trẻ Lâm Doãn. Không lâu sau khi chia tay Lâm Doãn, Phùng Thiệu Phong lại dính tin đồn hẹn hò đồng nghiệp nữ Quách Bích Đình.

Ở cùng Quách Bích Đình 3 ngày 3 đêm nhưng Phùng Thiệu Phong chỉ thừa nhận mời đồng nghiệp đi ăn - Ảnh 5
Mặc dù vậy Phùng Thiệu Phong đã phủ nhận toàn bộ, phía Phùng Thiệu Phong cho biết đó chỉ là mời bạn diễn ăn cơm

Theo truyền thông Hoa ngữ, điều đặc biệt là trước đây có nhiều nguồn tin cho rằng Quách Bích Đình là đồng tính nữ nên gia nhập làng giải trí lâu như vậy mà chưa một lần cô công khai hẹn hò bất kỳ với một chàng trai nào. 

 

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