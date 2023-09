Nữ sinh 9X nói 7 thứ tiếng bất ngờ trở thành MC của đài truyền hình VTV

9X Khánh Vy tiếp tục gây choáng khi tự tin làm MC cho VTV - Đài Truyền hình Việt Nam.

Trần Khánh Vy (18 tuổi, quê Nghệ An) từng thu hút sự quan tâm trên mạng với clip nói 7 thứ tiếng Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy và tiếng Việt. Hiện 9X là sinh viên năm nhất, chuyên ngành Chính trị Quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Sau khi nổi tiếng, Khánh Vy trở thành một hiện tượng được giới trẻ yêu mến và ngưỡng mộ. Cách đây không lâu, cô gái trở thành MC dẫn bản tin thời sự quốc tế của kênh truyền hình cáp VTC1.

Chưa dừng lại đó, trong dịp Xuân Đinh Dậu vừa qua, nữ sinh xứ Nghệ xuất hiện với vai trò MC trong chương trình VTV7 English cùng MC Trần Ngọc. Với tài năng và sự thông minh, hoạt bát vốn có, Khánh Vy đã hoàn thành tốt vai trò của mình, không thua kém gì một MC chuyên nghiệp.

