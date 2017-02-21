Vào ngày 17 vừa qua, nữ diễn viên xinh đẹp người Ấn Độ Bhavana bị một nhóm người bắt lên xe, chúng đã thay nhau cưỡng hiếp cô trong suốt 2 tiếng đồng hồ, theo cảnh sát ít nhất có 7 nghi phạm tham gia vụ án này.

Cưỡng hiếp, xâm hại phụ nữ luôn là đề tài khiến cả thế giới chú ý đến đất nước Ấn Độ, từ năm 2012 một cô gái 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt sau đó đã tử vong vì thương tích quá nặng đã tạo một cơn địa chấn trong xã hội Ấn Độ. Từ đó đến nay, những vụ án liên quan đến cưỡng hiếp phụ nữ tại đất nước này luôn được quốc tế theo dõi.

Theo tờ The India Express, vào ngày 17 tháng 2 tại Kerala, một khu vực phía nam của Ấn Độ đã xảy ra một vụ bắt cóc, cưỡng hiếp tập thể, nạn nhân là nữ diễn viên Bhavana. Ngày hôm đó, sau khi Bhavana kết thúc công việc quay phim cô chuẩn bị đi lồng tiếng cho bộ phim mới, đột nhiên trên đường xuất hiện một chiếc xe chạy từ phía sau, những người đàn ông trên xe đã bắt cô lên xe và cưỡng hiếp cô trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Những tên này cũng chụp hình để uy hiếp Bhavana.

Sau khi nhận được tin báo án, cảnh sát đã lập ngay một tổ điều tra, hiện tại có ít nhất 7 người liên quan đến vụ án này, bao gồm tài xế cũ của Bhavana. Cảnh sát cho rằng tên tài xế này rất có thể là nghi phạm chính. Ngoài ra, cảnh sát cũng cho rằng vụ án này có liên quan đến một công ty điện ảnh địa phương bởi vì Bhavana và công ty này có quan hệ không được tốt. Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiến hành công tác điều tra để tìm ra hung thủ thật sự.

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