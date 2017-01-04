NSƯT Kim Xuân khoe giọng bên quý tử điển trai, hát hay

NSƯT Kim Xuân và con trai là nam ca sĩ Huy Luân chọn ca khúc 'Mưa Hồng' của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn song ca trong chương trình 'Hát cùng mẹ yêu'.

Từng là Á quân của chương trình “Ai là người chiến thắng” nên Huy Luân sở hữu giọng hát bài bản và có thể nói là tốt nhất trong 6 người con tham gia chương trình 'Hát cùng mẹ yêu' trên HTV7.

Huy Luân cũng được giám khảo Đức Huy khen: “Mưa Hồng là một bài hát kinh điển của nhạc Việt Nam. Vẫn với điệu slow, nhưng khi Huy Luân cất tiếng hát lên, tôi cảm thấy một sự khác biệt cho bài hát này. Tôi thích cách nhả chữ và những nốt cao bạn thể hiện một cách dễ dàng”.

Tuy nhiên, nam giám khảo cũng hơi tiếc vì phần chia đoạn của bài hát chưa hợp lý vì phần của NSƯT Kim Xuân không dễ hát.

Trước những nhận xét của Nhạc sĩ Đức Huy, NSƯT Kim Xuân cười hiền hòa và “minh oan” cho con trai là lúc tập chị đã hát tốt đoạn này nhưng khi lên sân khấu, nhìn con trai hát, nhìn...bong bóng bay, chị run, đứng không vững nên bị lạc giọng, Huy Luân thấy thế nên hát đỡ cho mẹ.

Dù tiết mục chưa hoàn hảo 100% nhưng giọng hát ngọt ngào, phong thái dịu dàng của NSƯT Kim Xuân khiến chị càng được nhiều khán giả yêu mến.

Clip ca khúc Mưa Hồng – NSƯT Kim Xuân & Huy Luân:

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsut-kim-xuan-khoe-giong-ben-quy-tu-dien-trai-hat-hay-173709.html