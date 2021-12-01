NS Thương Tín buồn và hụt hẫng khi mạnh thường quân hứa hỗ trợ biệt thự nhưng lại tỏ thái độ thờ ơ

Giải trí 01/12/2021 15:41

"Tôi mệt lắm, toàn tào lao thôi, họ nói dóc để lấy tếng!".

Hoàn cảnh của diễn viên Thương Tín khi hết thời hoàng kim rơi vào cảnh túng quẫn, nợ nần khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Rất nhiều mạnh thường quân đã ra tay giúp đỡ ông để vượt qua được giai đoạn khó khăn. Thương Tín cũng chia sẻ đã có một người quen ngỏ ý hỗ trợ chỗ ở cho ông trong căn biệt thự ở Quận 3, TP HCM. Người này muốn nam diễn viên dọn về sống ở đây sẵn trông coi nhà cửa giúp họ. 

Tuy nhiên, ông cho biết đang rất buồn và hụt hẫng bởi những ngày qua, nhiều người tìm đến chỗ ở của ông để hỏi han thông tin, hứa hẹn đủ điều nhưng tất cả chỉ dừng ở lời nói. Đặc biệt, người hứa giúp đỡ ông biệt thự 5 tầng cũng tỏ thái độ thờ ơ.

NS Thương Tín buồn và hụt hẫng khi mạnh thường quân hứa hỗ trợ biệt thự nhưng lại tỏ thái độ thờ ơ - Ảnh 1

"Toàn tào lao thôi, họ nói dóc để lấy tiếng chứ sự việc không đúng như những lời hứa hẹn. Chừng nào tôi thấy mọi thứ đúng như lời họ nói, tôi qua xem chỗ ở thật sự và nhìn thấy thực hư, chắc chắn thì tôi mới chuyển đi. Còn bây giờ, mọi chuyện bấp bênh lắm, sự thật không giống như mình nghĩ đâu!", nghệ sĩ Thương Tín bộc bạch với SAOstar.

"Vợ tôi vẫn đang sống tại nhà người bà con. Nếu mạnh thường quân giữ đúng lời hứa thì tôi sẽ qua biệt thự đó sống một thời gian, xem thực sự ra sao rồi mới bảo vợ con về sinh sống", anh chia sẻ thêm.

Trao đổi với nhạc sĩ Tô Hiếu - người giữ liên lạc với Thương Tín, anh cho biết: "Tín nói với tôi bị họ lừa, chứ người ta không có nói thiệt. Tín không có tin vì bị nhiều người nói quá".

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