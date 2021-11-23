NÓNG: Park Shin Hye thông báo mang thai và chuẩn bị tổ chức đám cưới với bạn trai kém tuổi Choi Tae Joon

Giải trí 23/11/2021 08:56

Nữ diễn viên Park Shin Hye mới đây đã trực tiếp chia sẻ tin tức về cuộc hôn nhân của mình.

Theo đó, Park Shin Hye đã đăng trên fan cafe chính thức: "Xin chào. Tôi là Park Shin Hye. Tôi sẽ kết hôn với người đàn ông đã gắn bó với tôi trong một thời gian dài. Tôi sắp bắt đầu cuộc sống lứa đôi với người đã là chỗ dựa của tôi trong một thời gian dài và đã chấp nhận cả sự thiếu sót của tôi. Và tôi phải nói rằng vẫn còn quá sớm, nhưng trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới, một sinh mệnh quý giá đã đến với tôi".

NÓNG: Park Shin Hye thông báo mang thai và chuẩn bị tổ chức đám cưới với bạn trai kém tuổi Choi Tae Joon - Ảnh 1

Công ty quản lý Salt Entertainment xác nhận đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 22/2/2022.

Được biết, nữ diễn viên hiện đang nghỉ ngơi trong những tháng đầu tiên mang thai.

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