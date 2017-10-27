Hồ Ngọc Hà, Ngọc Hân, Phi Thanh Vân, Lý Nhã Kỳ, Chi Pu.v.v... đều là những cái tên nổi đình nổi đám nhưng thỉnh thoảng vẫn mắc phải những lỗi make up sơ đẳng gây khó hiểu cho nhiều người.

Dù sở hữu nhan sắc “vạn người mê” nhưng các mỹ nhân lại dặm phấn quá nhiều, đeo lens quá to, kẻ lông mày quá đậm hoặc highlight sai cách nên bị ánh sáng từ đèn flash dìm hàng không thương tiếc. Ngắm những gương mặt thiếu cảm xúc của các sao Việt sau đây, nhiều fan đùa vui rằng đã tìm được ý tưởng hóa trang tuyệt vời cho ngày Halloween sắp tới.