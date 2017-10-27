Những ý tưởng hóa trang Halloween tuyệt vời từ 'gợi ý' của sao Việt: Kéo xuống tấm số 5 ai cũng sửng sốt

Giải trí 27/10/2017 16:52

Khi nhìn những bức ảnh này, nhiều người thắc mắc không rõ đây là lỗi trang điểm hay đích thực là các sao Việt này đã cố tình chơi trội để “dọa ma” fan.

Hồ Ngọc Hà, Ngọc Hân, Phi Thanh Vân, Lý Nhã Kỳ, Chi Pu.v.v... đều là những cái tên nổi đình nổi đám nhưng thỉnh thoảng vẫn mắc phải những lỗi make up sơ đẳng gây khó hiểu cho nhiều người.

Dù sở hữu nhan sắc “vạn người mê” nhưng các mỹ nhân lại dặm phấn quá nhiều, đeo lens quá to, kẻ lông mày quá đậm hoặc highlight sai cách nên bị ánh sáng từ đèn flash dìm hàng không thương tiếc. Ngắm những gương mặt thiếu cảm xúc của các sao Việt sau đây, nhiều fan đùa vui rằng đã tìm được ý tưởng hóa trang tuyệt vời cho ngày Halloween sắp tới.

Những ý tưởng hóa trang Halloween tuyệt vời từ 'gợi ý' của sao Việt: Kéo xuống tấm số 5 ai cũng sửng sốt - Ảnh 1
Bạn có nhận ra đây là "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà? - Ảnh: Internet

Những ý tưởng hóa trang Halloween tuyệt vời từ 'gợi ý' của sao Việt: Kéo xuống tấm số 5 ai cũng sửng sốt - Ảnh 2
Chi Pu mất điểm khi dặm phấn quá tay và mặc bộ váy quá sến súa - Ảnh: Internet

Những ý tưởng hóa trang Halloween tuyệt vời từ 'gợi ý' của sao Việt: Kéo xuống tấm số 5 ai cũng sửng sốt - Ảnh 3
Đôi mắt của Lý Nhã Kỳ trông "thật có hồn" - Ảnh: Internet

Những ý tưởng hóa trang Halloween tuyệt vời từ 'gợi ý' của sao Việt: Kéo xuống tấm số 5 ai cũng sửng sốt - Ảnh 4
"Công chúa" Lâm Khánh Chi đang dọa người chụp ảnh chăng? - Ảnh: Internet

Những ý tưởng hóa trang Halloween tuyệt vời từ 'gợi ý' của sao Việt: Kéo xuống tấm số 5 ai cũng sửng sốt - Ảnh 5
Phi Thanh Vân mà cứ trang điểm như thế này rồi đứng im một chỗ thì nhiều người sẽ phải giật mình "rớt tim" chứ chẳng đùa đâu - Ảnh: Internet 

Những ý tưởng hóa trang Halloween tuyệt vời từ 'gợi ý' của sao Việt: Kéo xuống tấm số 5 ai cũng sửng sốt - Ảnh 6
Đâu rồi Thủy Tiên xinh đẹp mỹ miều như thường thấy? - Ảnh: Internet

Những ý tưởng hóa trang Halloween tuyệt vời từ 'gợi ý' của sao Việt: Kéo xuống tấm số 5 ai cũng sửng sốt - Ảnh 7
Đôi mắt của Huyền My trông như vừa bị ai lỡ tay đánh trúng ấy nhỉ? - Ảnh: Internet

Những ý tưởng hóa trang Halloween tuyệt vời từ 'gợi ý' của sao Việt: Kéo xuống tấm số 5 ai cũng sửng sốt - Ảnh 8
Hoa hậu Ngọc Hân rất khéo khi tự make up cho mình, nhưng có lẽ lần này vội quá nên đã lỡ tay đánh hơi nhiều phấn - Ảnh: Internet

Những ý tưởng hóa trang Halloween tuyệt vời từ 'gợi ý' của sao Việt: Kéo xuống tấm số 5 ai cũng sửng sốt - Ảnh 9
Bảo Thanh chắc không bao giờ muốn ngắm lại mình trong bộ dạng này - Ảnh: Internet

Những ý tưởng hóa trang Halloween tuyệt vời từ 'gợi ý' của sao Việt: Kéo xuống tấm số 5 ai cũng sửng sốt - Ảnh 10
Thêm một kiểu trang điểm khó hiểu của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Internet

Những ý tưởng hóa trang Halloween tuyệt vời từ 'gợi ý' của sao Việt: Kéo xuống tấm số 5 ai cũng sửng sốt - Ảnh 11
Đông Nhi hình như đang làm tóc dở thì đến giờ chạy show - Ảnh: Internet

Những ý tưởng hóa trang Halloween tuyệt vời từ 'gợi ý' của sao Việt: Kéo xuống tấm số 5 ai cũng sửng sốt - Ảnh 12
Còn đây là Mai Ngô, khi không cần trang điểm cô vẫn dư "sức hút" - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Sao Việt sao việt mắc lỗi trang điểm Halloween Hồ Ngọc Hà Phi Thanh Vân À hậu Huyền My

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