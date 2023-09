  Những sao thể thao gây bão dư luận khi lấn sân showbiz

Thúy Vinh – vận động viên cầu mây lấn sân showbiz



VĐV cầu mây Thúy Vinh - chị gái của nhà vô địch wushu Thúy Hiền.

Trường hợp bỏ thể thao để theo showbiz đầu tiên là VĐV xinh đẹp Thúy Vinh ở môn cầu mây. Từng đoạt HC bạc Asiad 1998 và rất nhiều HC vàng SEA Games, Thúy Vinh chọn sàn diễn thời trang như một ngã rẽ nhiều thử thách. Thời đó, VĐV chuyển sang làm người mẫu mang đến hình ảnh thú vị, mới mẻ. Là VĐV tiên phong trong tham vọng lấn sân, Thúy Vinh gặt hái được nhiều thành công.

Tuy nhiên, nếu Thanh Hằng liên tục gây bão dư luận vì giải thưởng và những thành công thì Thúy Vinh làm “nóng” dư luận bởi những lùm xùm tình cảm và tiền bạc với các sao trong làng giải trí.

Thúy Hiền



Thúy Hiền

Em gái của Thúy Vinh là Thúy Hiền nổi tiếng với sắc đẹp, tài năng ở đội tuyển wushu Việt Nam. Nhận thấy chị thích nghi nhanh với lĩnh vực mới, cô gái Hà Nội cũng thử sức với một vài vai trong phim. Thế nhưng, nhà vô địch thế giới sớm nhận ra không phù hợp với nghề diễn, cô trở lại với nghiệp VĐV, sau đó làm HLV.

Võ thuật đưa Johnny Trí Nguyễn đến Hollywood



Cơ duyên đưa Johnny Trí Nguyễn khởi đầu sự nghiệp điện ảnh với vai trò stunt (người đóng thế thân) cho nhiều sao trong các phim bom tấn ở Hollywood chính là niềm đam mê võ thuật.

Johnny Trí Nguyễn sinh tại tỉnh Bình Dương, cùng gia đình đến Los Angeles, California, Mỹ năm 9 tuổi. Từ nhỏ, Trí đã được học võ vì gia đình có truyền thống võ học. Học và nghiên cứu khá nhiều loại võ, nhưng cho đến khi làm quen với wushu, Trí mới thực sự tìm thấy đam mê.

Anh từng được vào đội tuyển wushu của Mỹ, đại diện cho đất nước cờ hoa tranh giải wushu toàn thế giới. Đây cũng chính là cơ duyên giúp anh đến với điện ảnh khi khởi đầu sự nghiệp với vai trò đóng thế trong loạt phim truyền hình Mortal Kombat: Conquest.

Sau đó, Johnny Trí Nguyễn trở thành một diễn viên được biết đến rộng rãi tại Việt Nam thông quá các bộ phim như Bẫy rồng, Dòng máu anh hùng, Hồn Trương Ba da hang thịt, Nụ hôn thần chết, Cưới ngay kẻo lỡ, Tèo em…

Lê Thúy



Sau khi lọt vào top 3 cuộc thi Việt Nam Nextop model mùa thứ 2, cô gái Quảng Bình Lê Thúy không còn là gương mặt xa lạ trong giới mẫu.

Sở hữu gương mặt góc cạnh và chiều cao lý tưởng 1,79 m cùng sự nỗ lực hết mình, hiện giờ Lê Thúy luôn tự tin sải bước trên những sàn diễn trong nước và cả quốc tế.

Tuy nhiên, một điều ít biết về Lê Thúy là trước khi bước chân vào làng giải trí Việt, cô từng là vận động viên bóng chuyền. Cô đã có thời gian công tác tại đội bóng chuyền Quảng Bình, đội tuyển bóng chuyền nữ của Bộ tư lệnh thông tin và đội bóng chuyền nữ cao su Phú Riềng.

Gặp không ít khó khăn khi từ vận động viên trở thành người mẫu nhưng sự luyện tập miệt mài cùng sự giúp đỡ của bạn bè, Lê Thúy đã hoàn toàn lột xác và luôn nằm trong “tầm ngắm” của các nhà thiết kế hàng đầu trong nước.

Khánh Thi



Không chỉ nổi tiếng trong vai trò nữ hoàng dancesport, hiện nay Khánh Thi còn được biết đến như một nữ ca sĩ pop ballad với lợi thế về vũ đạo và cả ngoại hình bắt mắt.

Lấn sân ca nhạc khi đã gần 30, Khánh Thi không ngại khởi đầu sự nghiệp ca hát ở độ tuổi mà nhiều người cho rằng đã muộn màng. Để biến giấc mộng ca sĩ thành hiện thực, cô đã tham gia các lớp học luyện thanh cũng như học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè như ca sĩ Đức Tuấn, Thu Minh.

Hiện nay, Khánh Thi xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn và cho ra mắt một số MV như: Bỏ mặc mùa đông, Come back to me, Người đẹp. Dù không sở hữu giọng hát nội lực nhưng với lợi thế hình thể và vũ đạo, Khánh Thi vẫn trở thành một dư vị lạ trong showbiz Việt.

Mới đây, Khánh Thi liên tục làm nóng dư luận khi úp mở rồi đến công khai mối quan hệ tình cảm với học trò Phan Hiển. Hiện tại cặp đôi đẹp của làng thể thao và giải trí đã đón con trai đầu lòng và đang hạnh phúc vun đắp cho gia đình nhỏ.

Công Vinh



Thủy Tiên là người kéo Công Vinh sang showbiz.

Trong giới cầu thủ, tiền đạo Công Vinh đang là cái tên đình đám. Nhờ sự nổi tiếng, chân sút Nghệ An đã kiếm được tiền tỷ từ các hợp đồng quảng cáo. Anh càng được biết đến nhiều hơn khi trở thành bạn trai, chồng của ca sĩ Thủy Tiên. Cho đến giờ, họ vẫn là cặp nổi tiếng hàng đầu trong cả giới bóng đá lẫn showbiz.

Mới đây Công Vinh còn gây bất ngờ khi tham gia phim Điệp vụ 3 Lờ do Thủy Tiên sản xuất. Thủy Tiên đã mất khá nhiều thời gian để thuyết phục Công Vinh đóng phim. Dù khá bận rộn với công việc tại CLB B.Bình Dương cũng như các trận đấu quan trọng ở đội tuyển nhưng chàng tiền đạo đã nhận lời góp mặt.