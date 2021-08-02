Những mỹ nhân, hoa hậu sở hữ vòng 1 "siêu đẹp", khi tham gia game show bị đụng chạm ngay trên sóng truyền hình

Cách đây không lâu, có một đoạn video phỏng vấn Hoa hậu Hoàn vũ năm 2015 Pia Wurtzbach vào năm 2018 bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trở lại. Trong chương trình mà nàng hậu tham gia đã có 1 MC nữ có hành động vô cùng khiếm nhã khi chạm tay vào vòng 1 của Pia Wurtzbach. Quá bất ngờ nên càng hậu không biết xử lí như thế nào đành phải cười với nữ MC như chưa có chuyện gì xảy ra.

Để có được thân hình ở thời điểm tham gia cuộc thi Hoa hậu cô đã luyện tập , có chế độ ăn uống phù hợp để giữ vóc dáng được săn chắc. Cô luôn tạo thói quen đó mỗi ngày để luôn có một vóc dáng chuẩn.

Pia Alonzo Wurtzbach là một nữ người mẫu, diễn viên, Hoa hậu Hoàn vũ 2015, MC, nhân vật truyền hình, chuyên gia trang điểm người Philippines - Đức. Cô đã đại diện Cagayan de Oro và giành được danh hiệu cuộc thi Hoa hậu Philippines 2015. Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, cô đã giành vị trí Hoa hậu Hoàn vũ vào phút chót khi MC gọi nhầm tên một thí sinh khác.

Người mẫu Miwako Kakei

Miwako Kakei từng tham gia vào một chương trình truyền hình vào năm 2016 người đẹp đã không ngần ngại để nữ ca sĩ Sashihara Rino chạm vào vòng 1 của mình. Điều này cũng gây nên nhiều tranh cãi khi một chương trình được chiếu rộng rãi đến công chúng khắp cả nước. Nhưng lại có những pha đụng chạm vô cùng khiếm nhã như thế này sẽ làm xấu đi bộ mặt của một chương trình và hình ảnh của quốc gia đó.

Kakei Miwako cho phép nữ ca sĩ Sashihara Rino chạm vào vòng 1 của mình. Ảnh: Internet

Miwako Kakei người mẫu xinh đẹp với thân hình nóng bỏng thường chụp nội y và đồ tắm trên các tạp chí của Nhật. Kakei Miwako sinh năm 1994, cô nàng được giới mày râu mê mẩn vì gương mặt xinh đẹp như thiên thần và hình thể gợi cảm. Cô luôn có mặt trong danh sách những mỹ nhân Nhật Bản được khao khát nhất hiện tại. Không chỉ là một người mẫu nội y và áo tắm được ưa thích nhất hiện nay tại Nhật, Kakei Miwako còn thường xuyên góp mặt trên nhiều chương trình truyền hình và tham gia đóng phim.



Kakei Miwako. Ảnh: Internet

Trên tạp chí hay khi làm mẫu, Miwako thường diện trang phục gợi cảm nhưng trên trang cá nhân của cô lại chủ yếu là hình ảnh kín đáo. Các bức hình ở Instagram của cô khác biệt hoàn toàn với ảnh làm mẫu nội y, bikini. Là một Gravure Idol (thần tượng áo tắm) trẻ tuổi thuộc thế hệ 9X của xứ sở Hoa anh đào, Miwako giữ được vẻ tươi trẻ bởi nụ cười tươi tắn.

Gương mặt của ngôi sao 9X được khen đẹp tự nhiên với làn da mịn màng. Nhờ nhan sắc tuyệt trần cùng vóc dáng nóng bỏng, người đẹp này ngày một nổi tiếng hơn.

Nakaoka Ryoko

Sau cuộc thi Hoa hậu vòng 1 được tổ chức tại Nhật Bản năm 2016, người đẹp Nakaoka Ryoko lập tức nhận được nhiều sự chú ý của khán giả và các cư dân mạng ở nhiều nước. Trong một chương trình truyền hình Nakaoka Ryoko đã để một MC đụng chạm vòng 1 của mình ngay trên sóng.

Nakaoka Ryoko tự nhiên để MC chạm vào vòng một của mình. Ảnh: Internet

Cô còn chia sẻ những thói quen để có vòng một đẹp tự nhiên như: massage ngực sau khi tắm, ăn đậu phụ,... sẽ khiến vòng 1 trở nên đẹp hơn. Cô rất tự tin khi sở hữu vòng 1 đẹp và khiến bản thân trở hấp dẫn hơn nhiều.