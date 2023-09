Những cặp đôi là bạn sau khi ly hôn của showbiz Việt

Chuyện tình cảm của “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Cường Đô-la chưa bao giờ giảm nhiệt bất kỳ phút giây nào. Rộ tin đồn rạn nứt mối quan hệ, công chúng “đoán già đoán non” và theo dõi nhất cử nhất động về cuộc sống của Hà Hồ và chồng cũ. Dùđã có thông tin rằng cả hai đã ly hôn và có người mới nhưng cả nữ ca sĩ và chồng cũ đều không mảy may quan tâm ánh mắt của dư luận.

Không vạch mặt, kể tội và bêu xấu nhau trên mặt báo để… giành phần thắng và giữ sĩ diện cho mình, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô-la đều chọn cách chia tay trong êm đẹp, ôn hòa để giữ danh tiếng của riêng mỗi người và không làm tổn thương cậu nhóc Subeo. Sau ly hôn, Hồ Ngọc Hà bận rộn với lịch làm việc dày đặc còn Cường Đô-la lại thay vợ cũ chăm sóc và chơi với con trai mỗi ngày. Cả hai dành cho con trai sự đầy đủ nhất về tình cảm lẫn vật chất.



Cả gia đình đoàn tụ bên nhau vui vẻ.

Mới đây nhất, cả gia đình nhỏ đã có thời gian đoàn tụ vui vẻ khi cặp vợ chồng nổi tiếng này cùng với ông bà ngoại đưa cậu nhóc Subeo đi xem một show ca nhạc. Dù ly hôn nhưng cả hai đều khá thoải mái, tự nhiên và dành cho nhau những tình cảm tốt nhất.

Diệp Bảo Ngọc - Thành Đạt

Cuộc hôn nhân của Diệp Bảo Ngọc và diễn viên Thành Đạt thời gian gần đây nhận được sự quan tâm và tốn nhiều giấy mực nhất của báo chí. Kết hôn khi mới 19 tuổi trong khi sự nghiệp đang thăng tiến, hot girl Diệp Bảo Ngọc khiến công chúng ngỡ ngàng khi quyết định làm vợ, làm mẹ, làm hậu phương ủng hộ cho sự nghiệp của người chồng đào hoa Thành Đạt. Lặng lẽ với nghĩa vụ một người phụ nữ của gia đình, tránh xa ánh đèn sân khấu, phim ảnh, hơn một năm sau Diệp Bảo Ngọc bỗng xuất hiện dày đặc trên mặt báo không vì các dự án phim ảnh, thời trang mà vì tin ly hôn với Thành Đạt.



Dù ly hôn gần 1 năm nay nhưng Diệp Bảo Ngọc và Thành Đạt vẫn giữ mối quan hệ tốt vì con trai Kid.

Âm thầm ly hôn đã hơn nửa năm, thông tin cặp đôi này chia tay khiến công chúng ngỡ ngàng. Khi giới truyền thông “bủa vây” khai thác lý do dẫn đến chuyện Diệp Bảo Ngọc ngậm ngùi dắt con về nhà, thì người trong cuộc đều không tiết lộ lý do tan vỡ trong câu chuyện tình buồn này. Dù bị đặt nghi vấn phải chăng do Thành Đạt đào hoa, gia trưởng, ham chơi dẫn đến cớ sự này? Diệp Bảo Ngọc vẫn chỉ cười và cho biết đó là quá khứ.



Sau ly hôn, Diệp Bảo Ngọc được quyền nuôi con trai. Cô cật lực đóng phim, kinh doanh mỹ phẩm để có thêm thu nhập.

Sau ly hôn, Diệp Bảo Ngọc và con trai dọn về nhà mẹ đẻ sống. Thành Đạt cũng bán ngôi nhà chung của gia đình nhỏ để ra riêng một nơi khác. Mỗi người một cuộc sống riêng nhưng Diệp Bảo Ngọc và Thành Đạt vẫn giữ mối quan hệ tốt. Dù con trai được về sống cùng mẹ nhưng mỗi ngày Thành Đạt đều chịu trách nhiệm đón con đi học về và thay vợ cũ chở về nhà ông bà ngoại.

Diệp Bảo Ngọc bảo “một tiếng cũng là cha mẹ, hai tiếng cũng là đấng sinh thành” nên dù không còn là dâu con nhưng nữ diễn viên cũng đều hoàn thành trách nhiệm của mình. Bằng chứng là một vài tháng cô lại cùng chồng cũ đưa con trai Minh Khang về thăm ông bà nội một lần.

Thanh Lam - Quốc Trung

“Người đàn bà đẹp” Thanh Lam trải qua chuyện tình duyên trắc trở, đầy đau khổ. Tan vỡ cuộc hôn nhân với mối tình đầu từ năm 19 tuổi, Thanh Lam đã tìm thấy hạnh phúc mới vài năm sau đó khi kết hôn cùng nhạc sĩ Quốc Trung vào năm 1991. Ít ai biết trước khi về chung một mái nhà, Thanh Lam và Quốc Trung là những người bạn học từ nhỏ. Trải qua cuộc sống vợ chồng hơn 10 năm, khi sự nghiệp âm nhạc càng rộng mở thì Thanh Lam không thể níu giữ được chân Quốc Trung bởi cô vốn là người thích tự do còn Quốc Trung lại là người đàn ông sắt đá, lạnh lùng.

Cuộc chia tay của Quốc Trung và Thanh Lam nhận được sự quan tâm của công chúng. Dù mỗi người đã tìm một cuộc sống riêng nhưng chuyện tình cảm của Thanh Lam và chồng cũ vẫn giữ được mối quan hệ bền chặt ở mức bạn bè thận thiết và đồng nghiệp với nhau trong nghề.

Có chung hai mặt con nên cả Thanh Lam và Quốc Trung đều dành cho các con sự đầy đủ cả về tinh thần lẫn vật chất. Sẽ không lạ để nhận ra, cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng vẫn thường xuyên đưa các con đi xem phim, tham dự các show ca nhạc.



Thanh Lam và Quốc Trung thường xuyên dành thời gian đưa các con đi xem phim.

Không chỉ luôn đồng hành trong cuộc sống, Quốc Trung và Thanh Lam luôn hỗ trợ tích cực nhau trong công việc. Điển hình là những liveshow Cầm tay mùa hè tháng 5/2013 của nhạc sĩ Quốc Trung, Thanh Lamđược xếp vào nhân vật chính. Quốc Trung luôn bên cạnh hỗ trợ Thanh Lam trong công việc, anh luôn dành cho nữ ca sĩ những lời có cánh và tôn trọng đối phương trước truyền thông.

Kim Hiền - DJ Hoàng Phong

“Út ráng” Kim Hiền cũng đã trải qua cuộc tình buồn trước khi có hạnh phúc mãn nguyện như ngày hôm nay. 6 năm chung sống với DJ Hoàng Phong và có nhau cậu con trai Sonic, Kim Hiền và bạn trai quyết định làm đám cưới để hợp thức hóa mối quan hệ về mặt giấy tờ.



Kim Hiền và DJ Hoàng Phong trong ngày cưới.

Sống với nhau một thời gian dài luôn bền vững hạnh phúc nhưng kể từ khi khoác lên mình chiếc áo cô dâu thì nữ diễn viên sinh năm 1982 lại rơi nước mắt và lận đận. Sau đám cưới chỉ 3 tháng, Kim Hiền phát hiện chồng không chung thủy nên cả hai đã quyết định ly hôn sau đó không lâu.

Một thời gian dài làm mẹ đơn thân, Kim Hiền đã tìm được bến đỗ mới khi kết hôn với doanh nhân Andy Lê. Hạnh phúc với mái ấm thứ 2, Kim Hiền đưa con trai Sonic sang Mỹ đoàn tụ cùng gia đình.



Chồng cũ và gia đình mới của Kim Hiền có quan hệ thân thiết.

Đã từng có thời gian yêu nhau mặn nồng, dù nước mắt rơi không đếm hết bao nhiêu lần nhưng sóng gió qua đi Kim Hiền đã không còn giận hờn chồng cũ nữa. Cả hai giờ trở thành bạn bè và cùng nhau hỗ trợ để con trai Sonic có đầy đủ tình thương của cha lẫn mẹ ruột. Điển hình là cách đây không lâu khi Kim Hiền và con trai sang Mỹ định cư hẳn, DJ Hoàng Phong đã đến tận sân bay để tiễn hai mẹ con lên đường và chúc phúc cho mái ấm của vợ cũ.

DJ Hoàng Phong và chồng mới Andy Lê của Kim Hiền khá cởi mở và gần gũi. Họ coi nhau như những người bạn thân thiết và mong muốn mang lại nhiều điều tốt đẹp nhất đến cho các con.

Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn

Cặp đôi gây tiếc nuối nhất với khán giả phải kể đến Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn. 8 năm chung sống và có nhau bé Bảo Tiên, Trương Ngọc Ánh bất ngờ ly hôn cùng chồng khi sự nghiệp của cả hai đang ở đỉnh cao.



Gia đình Trương Ngọc Ánh khi còn mặn nồng.

Không lấp lửng chuyện tan vỡ, cặp đôi vàng của làng điện ảnh Việt khẳng định dù không còn là vợ chồng nhưng cả hai vẫn dành tình cảm và trân trọng nhau. Bằng chứng là sau khi ly hôn và dọn ra riêng, Trương Ngọc Ánh hay Trần Bảo Sơn đều chưa một lần lên tiếng bêu rếu, nói xấu đối phương.

Không chỉ hỗ trợ với nhau chăm sóc đầy đủ cho bé Bảo Tiên, Trương Ngọc Ánh luôn đồng hành và ủng hộ chồng cũ mọi lúc. Như trong buổi ra mắt phim điện ảnh Quyên cách đây không lâu, nữ diễn viên còn mang hoa đến chúc mừng chồng cũ trong sự chứng kiến của nhiều người.



Dù ly hôn nhưng họ đã có mối quan hệ thân thiết ở mức bạn bè.

Với diễn viên Trương Ngọc Ánh, cô luôn dành lời khen chồng cũ khi cho biết anh là người đàn ông tốt và người cha mẫu mực. Còn Trần Bảo Sơn luôn dành cho vợ cũ sự tôn trọng và mong cô tìm được tình yêu mới.