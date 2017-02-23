Những bí ẩn bên trong làng giải trí Ấn Độ được tiết lộ sau vụ nữ diễn viên bị cưỡng hiếp tập thể

Giải trí 23/02/2017 17:05

Sau khi người đẹp Bhavana bị cưỡng hiếp tập thể, nữ diễn viên Varalaxmi Sarathkumar đã tiết lộ những bí mật bên trong ngành giải trí Bollywood.

Cả thế giới lại chú ý đến Ấn Độ sau vụ nữ minh tính Bhavana bị 7 người đàn ông bắt lên xe và bị cưỡng hiếp tập thể trong suốt 2 giờ đồng hồ. Sau khi xảy ra vụ việc, rất nhiều nghi ngờ cùng đổ dồn về một công ty điện ảnh địa phương. Một quan chức quốc gia Ấn Độ Chennithala bày tỏ sự bất bình: “Một nghệ sỹ nổi tiếng còn gặp phải việc này, không thể tưởng tượng được nếu một người dân thường gặp phải sẽ như thế nào?”.

Những bí ẩn bên trong làng giải trí Ấn Độ được tiết lộ sau vụ nữ diễn viên bị cưỡng hiếp tập thể - Ảnh 1
Nữ diễn viên Bhavana bị cưỡng hiếp tập thể suốt 2 tiếng đồng hồ

Tiếp theo đó, nữ diễn viên Varalaxmi Sarathkimar đã tiết lộ những quy tắc ngầm trong làng giải trí Bollywood khiến ai cũng vô cùng phẫn nộ. Cô cho biết, thực ra, tình trạng quấy rối tình dục đã tồn tại trong làng giải trí Ấn Độ suốt một thời gian dài nhưng chưa có ai nói ra chuyện này.

Những bí ẩn bên trong làng giải trí Ấn Độ được tiết lộ sau vụ nữ diễn viên bị cưỡng hiếp tập thể - Ảnh 2
Varalaxmi Sarathkumar lên tiếng sau khi đồng nghiệp bị cưỡng hiếp

Những bí ẩn bên trong làng giải trí Ấn Độ được tiết lộ sau vụ nữ diễn viên bị cưỡng hiếp tập thể - Ảnh 3
Varalaxmi Sarathkumar chia sẻ về những góc khuất trong làng giải trí Ấn Độ

Varalaxmi Sarathkumar cũng đã từng là nạn nhân của việc quấy rối tình dục, cô chia sẻ có một lần cô họp với một vị lãnh đạo cấp cao của đài truyền hình, sau cuộc họp vị lãnh đạo này nói với cô: “Khi nào sẽ gặp nhau ở bên ngoài?”. Lúc này cô chỉ nghĩ là gặp để bàn luận về công việc nhưng thật không ngờ ông ta lại thuê phòng khách sạn, Varalaxmi đã rất tức giận và bỏ đi. Cô cũng chia sẻ thêm, thực ra bị quấy rối tình dục trong ngành giải trí Ấn Độ thường xuyên xảy ra, đây được xem là luật bất thành văn cho những ai tham gia làng giải trí.

 

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