Nhan sắc gây thương nhớ của "diễn viên tân binh" Anh Đào - nữ chính phim Lối về miền hoa

Giải trí 27/02/2022 06:14

Đây là lần đầu tiên người đẹp sinh năm 1996 đảm nhận vai nữ chính trong phim truyền hình.

Bộ phim Lối về miền hoa mới lên sóng hiện đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của khán giả cả nước. Phim lấy đề tài nông thôn, nói về cuộc sống của những người trẻ ở làng quê muốn lập nghiệp và tìm kiếm tình yêu.

Nhan sắc gây thương nhớ của 'diễn viên tân binh' Anh Đào - nữ chính phim Lối về miền hoa - Ảnh 1

Dù không có những gương mặt hot của điện ảnh phía Bắc nhưng Lối về miền hoa được khán giả yêu thích và nhận nhiều lời khen. Lối về miền hoa gây ấn tượng với đề tài cũ nhưng nội dung mới mẻ, hấp dẫn với sự tham gia của các diễn viên như Anh Đào, Trọng Lân, Tô Dũng, Mạnh Quân, Đức Anh,... Trong số đó, nữ chính của phim - Anh Đào gây chú ý hơn cả.

Nhan sắc gây thương nhớ của 'diễn viên tân binh' Anh Đào - nữ chính phim Lối về miền hoa - Ảnh 2

Được biết, Anh Đào sinh năm 1996, từng theo học Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, là đàn em học khoá dưới của Quỳnh Kool. Hiện tại, cô đang công tác tại Nhà hát kịch Việt Nam. 

Nhan sắc gây thương nhớ của 'diễn viên tân binh' Anh Đào - nữ chính phim Lối về miền hoa - Ảnh 3

Ngay khi những tập đầu bộ phim "Lối về miền hoa" vừa lên sóng, Anh Đào đã gây ấn tượng nhờ lối diễn xuất tự nhiên, nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào. Nhân vật của cô cứ hở miệng là "độc mồm độc miệng" đanh đá, nhưng rất đáng yêu. Ngoài diễn xuất, nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào của "tân binh" VFC cũng là điểm cộng khiến khán giả hài lòng.

Nhan sắc gây thương nhớ của 'diễn viên tân binh' Anh Đào - nữ chính phim Lối về miền hoa - Ảnh 4

Nữ diễn viên sở hữu chiều cao 1m66 cùng gương mặt khả ái, nhỏ nhắn. Cô không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà còn có vóc dáng gợi cảm, quyến rũ khó cưỡng.

Nhan sắc gây thương nhớ của 'diễn viên tân binh' Anh Đào - nữ chính phim Lối về miền hoa - Ảnh 5

 

Nhan sắc gây thương nhớ của 'diễn viên tân binh' Anh Đào - nữ chính phim Lối về miền hoa - Ảnh 6

 

Nhan sắc gây thương nhớ của 'diễn viên tân binh' Anh Đào - nữ chính phim Lối về miền hoa - Ảnh 7

 

Nhan sắc gây thương nhớ của 'diễn viên tân binh' Anh Đào - nữ chính phim Lối về miền hoa - Ảnh 8
Nhan sắc gây thương nhớ của 'diễn viên tân binh' Anh Đào - nữ chính phim Lối về miền hoa - Ảnh 9
Nhan sắc gây thương nhớ của 'diễn viên tân binh' Anh Đào - nữ chính phim Lối về miền hoa - Ảnh 10
Nhan sắc gây thương nhớ của 'diễn viên tân binh' Anh Đào - nữ chính phim Lối về miền hoa - Ảnh 11
Nhan sắc gây thương nhớ của 'diễn viên tân binh' Anh Đào - nữ chính phim Lối về miền hoa - Ảnh 12
Nhan sắc gây thương nhớ của 'diễn viên tân binh' Anh Đào - nữ chính phim Lối về miền hoa - Ảnh 13
Nhan sắc gây thương nhớ của 'diễn viên tân binh' Anh Đào - nữ chính phim Lối về miền hoa - Ảnh 14
Nhan sắc gây thương nhớ của 'diễn viên tân binh' Anh Đào - nữ chính phim Lối về miền hoa - Ảnh 15

 ẢNH: FBNV

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