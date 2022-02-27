Nhan sắc gây thương nhớ của "diễn viên tân binh" Anh Đào - nữ chính phim Lối về miền hoa

Bộ phim Lối về miền hoa mới lên sóng hiện đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của khán giả cả nước. Phim lấy đề tài nông thôn, nói về cuộc sống của những người trẻ ở làng quê muốn lập nghiệp và tìm kiếm tình yêu.

Dù không có những gương mặt hot của điện ảnh phía Bắc nhưng Lối về miền hoa được khán giả yêu thích và nhận nhiều lời khen. Lối về miền hoa gây ấn tượng với đề tài cũ nhưng nội dung mới mẻ, hấp dẫn với sự tham gia của các diễn viên như Anh Đào, Trọng Lân, Tô Dũng, Mạnh Quân, Đức Anh,... Trong số đó, nữ chính của phim - Anh Đào gây chú ý hơn cả.