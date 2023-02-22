Nhà sản xuất '2 ngày 1 đêm' chính thức lên tiếng về cảnh HIEUTHUHAI bị lột đồ phản cảm

Cảnh HIEUTHUHAI phải cởi trang phục trong tập mới nhất của chương trình "2 ngày 1 đêm" đang gây ra những phản ứng dữ dội trong khán giả.

Tập 30 của chương trình 2 ngày 1 đêm vừa lên sóng với nhiều thử thách. Trong đó, gây chú ý nhất là màn cởi trang phục tranh cãi của thành viên HIEUTHUHAI. Dù biết đây chỉ là một thử thách hài hước tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng hành động này của chương trình là quá đà. Khán giả nói chương trình đang cố tình câu view bằng hành động khá phản cảm. Cảnh HIEUTHUHAI bị lột đồ, dù dùng bìa thùng che chắn nhưng vẫn bị cho là phản cảm. Ảnh: Chụp màn hình Nhà sản xuất khẳng định không lợi dụng hình ảnh để câu view, mà thử thách này lấy ý tưởng từ bản gốc của Hàn Quốc.

"Mục tiêu của Ban tổ chức muốn cho khán giả thấy rõ sự thay đổi về sức bền, sức chịu đựng cũng như sự ăn ý của dàn cast sau hành trình kéo dài 10 tháng qua. Trước khi chốt kịch bản Ban tổ chức cũng xem - chọn lọc - thử nghiệm các game trong format gốc của các mùa của show gốc, tham khảo ý kiến của các chuyên gia tại Hàn để biến tấu phù hợp với địa điểm, sức khỏe của cast để set quay diễn ra thuận lợi", đại diện chương trình nói với truyền thông. Đoạn HIEUTHUHAI thực hiện thử thách trút bỏ dần đồ đạc khi 5 thành viên còn lại đưa ra đáp án sai cũng là một phần trong kịch bản gốc của Hàn. Trong kịch bản gốc ngoài việc cast phải lột đồ dưới thời tiết âm độ, lưng trần nằm trên tuyết, còn có cảnh quay cast vừa chịu cái lạnh da trần còn ướt sũng trong game tắm tiếp sức...

Phía chương trình đưa ra hình ảnh trong thử thách tương tự ở bản gốc của Hàn Quốc. Nhà sản xuất cho hay họ đã lường trước được việc có luồng ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề trên. Phía chương trình lý giải, trong game Âm nhạc giá băng, dàn cast được phổ biến thể lệ game, tự phân bổ thành viên, ứng xử theo điều kiện thực tế có sẵn. Tập 30 không có khách mời thì dàn cast sẽ tương tác nhiều hơn với ê-kíp, đúng với tinh thần lăn xả trong game gốc. "Hơn thế nữa, dàn cast 2 ngày 1 đêm hoàn toàn có thể tự điều khiển kết quả cuối cùng. Thành viên lột đồ đến đâu là do phần chơi của các thành viên còn lại, chứ đa số các bài hát được đưa ra đều rất quen thuộc. HIEUTHUHAI cũng được ê-kíp trang bị thêm một số phụ kiện mà trước đó bạn không mang như mũ, găng tay... để có thêm đạo cụ nhằm không phải lột sạch trong trường hợp các đồng đội đoán sai nhiều. Ngoài ra ở phần hậu kỳ, chương trình cũng dùng các icon, hiệu ứng che kĩ để tránh phản cảm khi chiếu trên đài và các nền tảng khác của show", nhà sản xuất trao đổi về những thắc mắc. 2 ngày 1 đêm hiện nhận nhiều phản ứng của dư luận. Một số ý kiến cho rằng for-mat gốc của Hàn Quốc, trong cảnh này phần ngực của nam giới còn được bảo hộ. Trong khi bản của Việt Nam, không những không có bảo hộ, các thành viên khác còn cố gắng xé toang thùng giấy che chắn trên người HIEUTHUHAI.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-san-xuat-2-ngay-1-em-chinh-thuc-len-tieng-ve-canh-hieuthuhai-bi-lot-o-phan-cam-558398.html