Nhã Phương chọn cách im lặng giữa bão dư luận

- Tôi đến với Nghệ thuật đã được 6 năm. Từ vai diễn đầu tiên trong phim “Những thiên thần áo trắng” cho đến vai Linh trong Tuổi Thanh Xuân, những gì tôi có được ngày hôm nay quả thật đều do sao may mắn nhiều hơn. Tôi không nghĩ sẽ có ngày mình được cầm trên tây chiếc cúp Cánh diều vàng sớm như vậy và tôi thật sự cảm thấy bất ngờ. Dẫu đó là thành quả của 1 năm trước đó tôi dồn hết tâm huyết công sức và trải qua rất nhiều vất vả, khó khăn cho vai Linh trong Tuổi thanh xuân. Bản thân tôi nghĩ mình phải nắm bắt cơ hội này và rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn trong những vai diễn tiếp theo để xứng đáng với sự yêu mến của người hâm mộ, xứng đáng với những giải thưởng mình đã nhận được.

Bộ phim “Tuổi Thanh Xuân” đã mang lại cho bạn giải thưởng Nữ diễn viên ấn tượng VTV và vừa qua là Cánh diều vàng Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất. Dường như bạn đang có ngôi sao may mắn chiếu mệnh, bạn đón nhận điều này như thế nào?

- Tuổi thanh xuân phần 2 vừa chính thức bấm máy tại Hàn Quốc. Cảm xúc của bạn thế nào khi tiếp tục hóa thân vào vai diễn Linh? Linh trở lại và có gì hấp dẫn, đặc biệt hơn phần 1?

Khi đã đóng phần 1 thì những cảm xúc hồi hộp, phấn chấn không còn như lúc trước thay vào đó là cảm giác lo lắng, áp lực nhiều hơn. Khán giả đã dành rất nhiều tình cảm cho bộ phim ở phần 1, bởi vậy ít nhiều sẽ có sự so sánh khi phần hai lên sóng. Do đó, diễn xuất của tôi phải có sự sáng tạo, mới mẻ để khán giả xem không cảm thấy bị nhàm chán, “ghét” như phần 1 nữa (cười). Đó cũng là áp lực không chỉ đối với tôi mà cả với ekip Tuổi thanh xuân 2 khi phải làm sao vẫn giữ được cốt chuyện của phần 1 mà vẫn mang được hơi thở, nội dung mới mẻ hấp dẫn hơn vào phần 2, có như vậy khán giả mới theo dõi phim đến tập cuối cùng. Về vai Linh của tôi trong phần 2 là cô gái dám đấu tranh, bảo vệ cho tình yêu và hạnh phúc của mình. Diễn xuất của tôi vì thế cũng có nhiều cung bậc cảm xúc và đa dạng hơn, khó hơn, chắc chắn sẽ không khiến khán giả phải thất vọng.

- Phần 2 Tuổi Thanh Xuân cũng là cơ hội để bạn tái hợp với bạn diễn Kang Tae Oh hai người có thêm nhiều thời gian hiểu và gần nhau hơn. Bạn lại là người sống rất tình cảm, dễ rung động, liệu Phương có lo rằng những cảm xúc trong phim sẽ bị chi phối. Và nảy sinh chuyện “phim giả tình thật” nhất là khi bạn diễn lại quá ăn ý và ga lăng?

Kang Tae Oh là bạn diễn ăn ý và mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất từ trước tới nay. Khi quay phần 1 Tuổi Thanh Xuân dù nói hai thứ tiếng nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nhau, cử chỉ nhỏ, chúng tôi có thể hiểu là cần làm gì tiếp theo. Đôi khi đạo diễn và mọi người thắc mắc tại sao chúng tôi có thể hiếu nhau đến như vậy. Và nếu như không có Kang Tae Oh tham gia phần 2 thì chắc có lẽ tôi cũng không góp mặt (cười). Nhưng tất cả những cảm xúc, tình cảm đó chỉ là trên Phim mà thôi. Đối với tôi, sẽ không có lẫn lộn giữa cuộc sống và công việc. Cả hai chúng tôi đều luôn cố gắng để thoát khỏi nhân vật. Tôi xác định khi vào vai thì sẽ hóa thân hết mình trong nhân vật. Còn khi ra ngoài đời thật thì mình sẽ là chính bản thân.

- Khả năng diễn xuất của bạn đã được khán giả và đồng nghiệp nhìn nhận nhưng cứ mãi vào những vai ngoan hiền như vậy bạn có lo hình ảnh của mình sẽ bị nhàm chán. Và nếu có cơ hội để thay đổi hình tượng ở một vai diễn hoàn toàn mới và lạ, bạn có dám thử sức?

Hoàn toàn có! Tôi là người rất thích mạo hiểm, thích khám phá bản thân vì vậy nếu có cơ hội được nhận vai diễn nào đó không hoàn toàn ngoan hiền hay cá tính, ác chẳng hạn tôi rất muốn thử sức.

Bản thân tôi cũng nghĩ rằng nhận vai ác đã là sự thay đổi hình tượng mới và lạ rồi nhưng cũng với dạng vai ngoan hiền ấy mà ở mỗi nhân vật khác nhau khán giả lại thấy ở tôi những điều mới mẻ, sáng tạo trong diễn xuất, để khi xem không bị nhàm mà vẫn có nét riêng không lẫn vào ai thì đó mới là điều khó đòi hỏi tôi phải làm được. Chiến thắng bản thân luôn là chặng đường khó khăn nhất nhưng khi đã làm được rồi thì đó là chiến thắng khiến mình thỏa mãn nhất.

Chưa nghĩ đến chuyện kết hôn với Trường Giang

- Không chọn con đường nổi tiếng bằng Scandal hay những chiêu trò nhưng dường như chuyện tình cảm trong quá khứ hay những lùm xùm, sóng gió tình ái thời gian vừa qua xoay quanh bạn trai cũng ít nhiều ảnh hưởng đến bạn, bạn suy nghĩ gì về những chuyện đó?

Thật sự đó là khoảng thời gian rất buồn và sốc đối với tôi, nhưng có nhiều lúc tôi lại cảm ơn vì những biến cố đó đã xảy đến với mình. Bởi sau tất cả mọi chuyện, tôi cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ và can đảm hơn. Chọn cách im lặng giữa bão dư luận, giữ kín trong lòng những suy nghĩ của riêng mình để mọi người không phải lo lắng, ưu phiền là những gì tôi học được và cần chấp nhận khi trải qua quãng thời gian sóng gió đó.

Và cũng nhờ những chuyện đã qua giúp tôi thêm yêu, trân trọng hơn những gì mình đang có. Thật lòng, tôi mơ ước có một gia đình nhỏ với những đứa con đáng yêu. Tôi rất yêu trẻ con và tôi rất muốn có thể thực hiện được ước mơ bình dị đó. Mặc dù khi nghe tôi nói vậy không ít bạn bè bảo tôi khùng (cười) lấy chồng sinh con làm gì sớm. Nhưng đối với tôi đó là ước mơ rất thiêng liêng và tôi vẫn luôn chờ đợi, tin tưởng rồi mình sẽ thực hiện được thôi.

- Và sau tất cả, Nhã Phương đã tìm được người có thể cùng bạn chia sẻ và thực hiện ước mơ đó? Đến khi nào bạn và anh “Mười khó” sẽ về chung một nhà đây?

(Cười) Tôi không dám chắc là đến bao giờ ước mơ đó của tôi sẽ được thực hiện, tôi cũng không muốn nói trước điều gì ở thời điểm hiện tại về việc kết hôn và chúng tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. Tình yêu với tôi là một mối quan hệ nghiêm túc nhưng cuộc sống vốn dĩ có nhiều điều đến và có thể xảy ra với mình nên thật khó để nói trước tương lai sẽ ra sao, như thế nào. Quan niệm của tôi về tình yêu và hôn nhân cũng có đôi chút duy tâm, tôi tin vào duyên số… Chỉ biết rằng, sau tất cả những sóng gió, tình cảm của chúng tôi trở nên bền chặt, hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Đối với tôi điều đó mới là quan trọng và đáng để giữ gìn, trân quý mỗi ngày. Còn về một nhà hay không hãy để thời gian và duyên số trả lời đi.

- Không muốn chia sẻ chuyện riêng tư của mình với báo chí, truyền thông nhưng trong chương trình “Lần đầu tôi kể” vừa qua bạn lại trải lòng mình về chuyện tình cảm trong quá khứ cũng như công khai hết chuyện tình với “chàng hề Xứ Quảng” Trường Giang. Tại sao vậy? Có người cho rằng đó cũng là cách để bạn PR?

Tôi là nghệ sỹ nhưng cũng là một cô gái bình thường như bao người con gái khác, cũng có tình yêu, có những cảm xúc, suy nghĩ riêng và đôi lúc cũng muốn làm và sống là chính mình. Đúng như chị nói, khi câu chuyện của tôi được kể và công khai, cũng có nhiều người cho rằng tôi PR, gây sự chú ý này kia nhưng thật sự đó là lần đầu tiên tôi ngồi đối diện với một người chỉ để hỏi, trò chuyện về những chuyện riêng tư. Bản thân tôi lúc đó cũng không thể kìm lòng được, nên mọi suy nghĩ đến rồi bộc bạch ra hết. Và thật sự cho đến bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái, an yên khi được nói ra tất cả những điều đó: không chút lo lắng, không còn muộn phiền.

- Bạn thật sự không bận tâm và lo lắng khi bạn trai mình là người cùng nghề và anh ấy cũng rất đào hoa?

Anh ấy đào hoa nhưng chỉ trên phim và sân khấu thôi, còn ngoài đời, trong lòng chỉ có duy nhất một người, chỉ yêu và qua tâm tới một người thế là đủ rồi(cười). Nhiều người chọc ghẹo tôi là Phương ơi thấy người yêu suốt ngày ôm hôn rồi thân mật với nhiều gái đẹp thế không ghen sao Phương? Thật sự đôi khi cũng ghen tị chút nhưng tôi nghĩ khi yêu mà không ghen thì thiếu đi sự thú vị. Nên phải có sóng gió một chút, giận nhau cãi nhau sau đó là hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn. Chúng tôi là người trong nghề nên lại càng thông cảm cho công việc của nhau.

- Nhưng từ trước đến nay chuyện tình yêu trong giới Showbiz thường nhiều sóng gió, thị phi, nhiều kết thúc buồn và có rất nhiều đôi đã đường ai nấy đi. Bạn có lo sợ điều đó và tin tưởng tình yêu của mình sẽ là bền vững và mãi mãi?

Tôi không dám nói và không thể khẳng định rằng tình yêu của chúng tôi sẽ bền vững, mặc dù khi yêu một ai đó được cùng họ đến bến bờ hạnh phúc là điều mà ai cũng mong muốn. Nhưng lời nói cũng chỉ là nói thôi, quan trọng là hành động và sự quan tâm dành cho nhau. Tình yêu mà cứ bằng phẳng quá cũng sẽ trở nên nhạt nhẽo và một màu hay an toàn quá. Có trải qua sóng gió chúng ta mời biết mình nên trân trọng điều gì. Và cho đến bây giờ, người luôn nắm tay tôi dù ở bất cứ nơi đâu, người luôn ở bên cạnh tôi dù có chuyện gì xảy ra thì đó là người tôi trân trọng và yêu nhất! Tình yêu đôi khi chỉ cần có vậy là đủ và tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Cảm ơn Phương vì những chia sẻ thú vị này!