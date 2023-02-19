Ngừng cử đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu Hoàn vũ

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mới đây thông báo tạm ngưng hợp tác bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe.

Ngày 18/2, Công ty Cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - thông báo tạm ngưng hợp tác bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe. Đơn vị này sẽ tiếp tục tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng người chiến thắng sẽ không được cử tham gia Miss Universe như những năm trước đó. Đơn vị này cho biết những định hướng kinh doanh mới của tổ chức Miss Universe sau khi đổi chủ không còn phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển lâu dài của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Vì vậy, Unicorp tạm ngưng hợp tác với tổ chức Miss Universe trong việc giữ bản quyền đề cử đại diện Việt Nam dự thi từ năm 2023.

Thay vào đó, Unicorp cho biết sẽ tập trung vào việc tiếp tục triển khai các chiến lược phát triển thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cùng định hướng hợp tác với các hoa hậu, á hậu, người đẹp sau khi tham gia cuộc thi. Khánh Vân, Kim Duyên, Ngọc Châu là đại diện của Việt Nam dự thi Miss Universe những năm gần đây. Ảnh: Internet Trước đó, tính từ năm 2008, Unicorp là đơn vị nắm giữ bản quyền, đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe như Thùy Lâm (2008), Võ Hoàng Yến (2009), Hoàng My (2011), Diễm Hương (2012), Trương Thị May (2013), Phạm Hương (2015), Lệ Hằng (2016), Nguyễn Thị Loan (2017), H’Hen Niê (2018), Hoàng Thùy (2019), Khánh Vân (2020), Kim Duyên (2021), Ngọc Châu (2022). Thành tích cao nhất mà đại diện Việt Nam đạt được là Top 5 Miss Universe 2018 của người đẹp H'Hen Niê.

"Tuy nhiên, năm 2022 tổ chức Miss Universe thay đổi chủ sở hữu mới đến từ Thái Lan. Sau thời gian suy xét kỹ lưỡng trên nhiều yếu tố, Unicorp nhận thấy những định hướng kinh doanh mới của Miss Universe không còn phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển lâu dài của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Do đó, Unicorp quyết định tạm ngưng hợp tác với tổ chức Miss Universe trong việc giữ bản quyền đề cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe từ năm 2023", Unicorp giải thích việc không cử đại diện ở Miss Universe. Thảo Nhi Lê có thể mất quyền đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe. Ảnh: FBNV Thông báo này khiến cộng đồng fan sắc đẹp hoang mang vì theo kế hoạch, Á hậu Thảo Nhi Lê là đại diện tiếp theo của Việt Nam tại Miss Universe 2023. Nhưng với tình hình này, không rõ nàng Hậu có cơ hội "xuất khẩu" nữa hay không. Người chiến thắng cuộc thi trong nước nào sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe. Ngoài ra, việc người chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam từ năm nay trở đi sẽ thi cuộc thi quốc tế nào cũng là chủ đề đang được dư luận quan tâm.

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