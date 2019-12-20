Ngôi Sao Xanh 2019: Hé lộ Top 3 một số hạng mục bình chọn trực truyến

Ban tổ chức Ngôi Sao Xanh 2019 vừa công bố Top 3 của 11/24 hạng mục giải thưởng năm nay. Những gương mặt mới, những nghệ sĩ kỳ cựu cùng các tác phẩm đình đám trong năm qua sẽ cùng hội tụ tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa sắc màu tại đêm gala trao giải.

Nhằm tăng tính chuyên môn cho giải thưởng, năm nay, Ngôi Sao Xanh có thêm các giải do Hội đồng Nghệ thuật (HĐNT) bình chọn, bao gồm: "Đạo diễn phim truyền hình xuất sắc nhất", "Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc nhất", "Nam/Nữ diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc nhất", "Nam/Nữ diễn viên phim chiếu mạng xuất sắc nhất" (do HĐNT và khán giả bình chọn) và 2 giải do khán giả bình chọn gồm: "Phim truyền hình Việt Nam được yêu thích nhất", "Phim truyền hình nước ngoài được yêu thích nhất". Với sự gia tăng này, Ngôi Sao Xanh năm nay có tổng cộng 24 giải thưởng thay cho 17 giải như mọi năm. Theo đó, các bình chọn do khán giả chấm giải đang bước vào giai đoạn nước rút và top 3 các hạng mục cũng hé lộ những ứng viên nặng ký cho chiếc cúp Ngôi Sao Xanh mùa thứ 6.

Cúp lưu niệm 'Ngôi sao xanh 2019' Về hạng mục phim chiếu mạng (web drama), năm qua các nghệ sĩ đã cho ra mắt nhiều câu chuyện phim đặc sắc khai thác nhiều mảng miếng sắc màu cuộc sống và được cộng đồng yêu phim đón nhận. Điển hình như "Bà Năm bống", "Ghe bẹo ghẹo ai" và "Bao lô". 3 web drama này đang tranh giải "Bộ phim chiếu mạng hay nhất". Trong khi đó, các ứng viên như Việt Hương, Ngọc Thanh Tâm, Nam Em cũng đang tranh giải "Nữ diễn viên phim chiếu mạng xuất sắc nhất". Ở hạng mục "Nam diễn viên phim chiếu mạng xuất sắc nhất" đang là cuộc cạnh tranh khốc liệt của top 3 gồm Duy Khánh, Võ Đăng Khoa và Quang Trung. Một năm truyền hình Việt khởi sắc với nhiều bộ phim được đầu tư tiền tỷ, kỹ càng về nội dung và có ý tưởng sáng tạo mới lạ nhận được sự yêu mến của khán giả. Điển hình là những bộ phim như "Cô Thắm về làng", "Hôn lễ mùa thu", "Ngũ Hợi tấn hỷ" đang có mặt trong top 3 "Phim Việt Nam được yêu thích nhất". Cạnh tranh ở hạng mục "Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất" đang là những cái tên như Đàm Phương Linh, Cao Thái Hà và nghệ sĩ Việt Hương. Trong khi Jun Phạm, Minh Anh, Hồng Đăng lại đang so kè ở hạng mục "Nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất".

Hạng mục nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất Ở hạng mục bình chọn dành cho "Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" đang là cuộc cạnh tranh của Lãnh Thanh, Huỳnh Lập và Tùng Maru. Có mặt ở top 3 "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" đang là Hoàng Yến Chibi, Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Thanh Vân. Hạng mục nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất Riêng Top 3 do HĐNT bình chọn ở hạng mục truyền hình gồm: "Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất", "Phim xuất sắc nhất", "Đạo diễn phim xuất sắc nhất", "Gương mặt truyền hình triển vọng" và Top 3 hạng mục điện ảnh gồm: "Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất", "Sáng tạo xuất sắc (dành cho đạo diễn, quay phim, biên kịch, âm nhạc, phục trang, kỹ xảo, ca khúc...), "Phim xuất sắc nhất", "Gương mặt triển vọng", "Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất", "Đạo diễn phim xuất sắc nhất" sẽ được công bố trong đêm trao giải. Điểm số của 13 hạng mục này sẽ căn cứ vào sự đánh giá công tâm và sự đồng thuận của các thành viên HĐNT. Hạng mục nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất Đêm trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 6 - Năm 2019 sẽ được tổ chức vào lúc 18h00 ngày 27/12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP. HCM. Với quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay, Gala trao giải Ngôi Sao Xanh hứa hẹn là đêm hội ngộ của đông đảo các nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực và là điểm hẹn dành cho khán giả - những giám khảo trực tuyến của giải thưởng, được tham gia trực tiếp vào đêm trao giải để cùng chứng kiến, cổ vũ cho những ứng viên do chính mình bình bầu.

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