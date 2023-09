Ngôi Sao Xanh 2019: Hé lộ Top 3 một số hạng mục bình chọn trực truyến

Nhằm tăng tính chuyên môn cho giải thưởng, năm nay, Ngôi Sao Xanh có thêm các giải do Hội đồng Nghệ thuật (HĐNT) bình chọn, bao gồm: "Đạo diễn phim truyền hình xuất sắc nhất", "Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc nhất", "Nam/Nữ diễn viên phụ điện ảnh xuất sắc nhất", "Nam/Nữ diễn viên phim chiếu mạng xuất sắc nhất" (do HĐNT và khán giả bình chọn) và 2 giải do khán giả bình chọn gồm: "Phim truyền hình Việt Nam được yêu thích nhất", "Phim truyền hình nước ngoài được yêu thích nhất".

Với sự gia tăng này, Ngôi Sao Xanh năm nay có tổng cộng 24 giải thưởng thay cho 17 giải như mọi năm. Theo đó, các bình chọn do khán giả chấm giải đang bước vào giai đoạn nước rút và top 3 các hạng mục cũng hé lộ những ứng viên nặng ký cho chiếc cúp Ngôi Sao Xanh mùa thứ 6.