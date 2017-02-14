Ngọc Trinh diện mốt không quần đi chơi Valentine, tỷ phú 72 tuổi Hoàng Kiều ra sao?

Giải trí 14/02/2017 14:53

Ngọc Trinh - Hoàng Kiều tuyên bố chia tay hôm 23/1, nhiều khi đoán cho rằng đây chỉ là vở kịch, chuyện tình của họ sẽ tái hợp vào ngày Valentine (14/2). Song, chia sẻ mới nhất của 'nữ hoàng nội y' có thể khẳng định chuyện tình này tan vỡ hoàn toàn.

Trong ngày Valentine 14.2 năm nay, Ngọc Trinh chia sẻ trên Facebook: "Chúc cả nhà có một ngày Lễ tình yêu thật ngọt ngào và ấm áp với một nửa yêu thương của mình nha. Còn Trinh Trinh thì cứ tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ thôi". Kèm theo đó là ảnh Ngọc Trinh diện mốt không quần đẩy vali và túi xách chuẩn bị đi chơi xa.

Có thể thấy, sau chuyện tình với Hoàng Kiều, Ngọc Trinh đang tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Thay vì buồn bã khi không có người yêu bên cạnh trong ngày lễ tình nhân thì Ngọc Trinh lại chứng minh điều ngược lại. Cô biết tự tạo cho mình niềm vui, vì bên cạnh mình còn rất nhiều người thân, bạn bè yêu quý mình... Đúng như câu nói mà Ngọc Trinh từng chia sẻ 'phải quay lại với cuộc sống một mình...'

Ngọc Trinh diện mốt không quần đi chơi Valentine, tỷ phú 72 tuổi Hoàng Kiều ra sao? - Ảnh 1
Chia sẻ của Ngọc Trinh trong ngày Valentine.

Trong khi đó, năm ngoái, 'nữ hoàng nội y' đón Valentine cùng bạn trai đại gia cô quen 8 năm. Hôm đó, Ngọc Trinh khoe ảnh được tặng bó hoa hồng đỏ khổng lồ kết hình trái tim kèm status: “Trái tim thứ 2 của năm thứ 8”.

Song song đó, nữ diễn viên Vòng eo 56 đăng ảnh đi ăn cùng đại gia. Sau Valentine, rộ tin Ngọc Trinh có thai khi khoe ảnh ăn trứng ngỗng. Thế nhưng không lâu sau, vào tháng 3/2016, cô đã chia tay bạn trai 8 năm vì bị phản bội.

Ngọc Trinh diện mốt không quần đi chơi Valentine, tỷ phú 72 tuổi Hoàng Kiều ra sao? - Ảnh 2
Ngọc Trinh hạnh phúc trong ngày Valentine năm ngoái...

Ngọc Trinh diện mốt không quần đi chơi Valentine, tỷ phú 72 tuổi Hoàng Kiều ra sao? - Ảnh 3
... khi được tặng bó hoa hồng khổng lồ và ở bên bạn trai đại gia.

Về tỷ phú 72 tuổi Hoàng Kiều, cách đây 5 hôm ông tuyên bố sẽ đóng cửa Facebook vĩnh viễn để tránh những thị phi ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của mình. "Hoàng Kiều từ trước đến giờ không bao giờ lên fanpage Facebook, mãi cho đến ngày 28 tháng 12 năm 2016, khi trên trang Kieu Hoang Hummingbird club bị các thành viên than phiền chuyện tình yêu riêng tư mà đem lên mạng của công ty. Vì vậy tôi mới bảo cháu Quỳnh Nga tức tốc mở mạng Facebook cá nhân của Hoàng Kiều từ ngày 28 tháng 12 năm 2016, đến hôm nay ngày 8 tháng 2 năm 2017 (giờ Mỹ) thì đã có 15,860,327 view, trên 300,000 like va follow.

Tôi xin thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và chú ý của các bạn dành cho tôi. Tôi cũng đã tạ tình đến các bạn, cho tình đời bao la, cho sự yêu thương mến mộ các bạn đã dành cho tôi kể từ ngày 28.12.2016. Để cho các bạn được thưởng thức chương trình Tạ tình được trọn vẹn, chúng tôi sẽ duy trì trang Facebook đến ngày 28.2.2017, sau đó sẽ đóng trang Facebook Kiều Hoàng vĩnh viễn.

Không có đớn đau nào hơn cho những cuộc tình dang dở, cũng không có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn của một mối tình đổ vỡ. Tình dang dở sẽ lưu lại cho chúng ta những luyến lưu thương nhớ khôn nguôi và là cuộc tình đẹp nhất trần gian" - Hoàng Kiều chia sẻ.

Vì vậy, rất có thể Hoàng Kiều cũng như Ngọc Trinh, sẽ đón Valentine một mình hay có cuộc gặp gỡ thân mật với những người bạn còn đang F.A.

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