Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu hay tham gia sự kiện, Hoàng Thùy Linh luôn gây bão bởi trang phục bắt mắt, vũ đạo ấn tượng hay những sáng tạo...
Hoàng Thùy Linh (sinh năm 1988) là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt hiện nay. Bằng sự nỗ lực, cố gắng vì hoạt động nghệ thuật đã giúp "trái tim" Hoàng Thùy Linh ngày càng đến gần và chinh phục nhiều đối tượng khán giả trong và ngoài nước.
Tháng 5/2014, Hoàng Thùy Linh cùng nhóm nhạc 365 có một liveshow hoành tráng tại TP HCM. Với 17 tiết mục, Hoàng Thùy Linh cuốn hút người xem qua loạt ca khúc như Chạy trốn, Rơi, Crazy... được nữ ca sĩ thể hiện một cách sôi động, khiến khán giả "no" mắt với những vũ đạo được dàn dựng công phu. Khoảnh khắc Hoàng Thùy Linh diện đầm trắng tinh khôi, thể hiện ca khúc tâm trạng là một trong những hình ảnh đạt điểm 10 của nữ ca sĩ Hà thành trong liveshow. Ảnh: Nguyên Khôi Trần.
Hoàng Thùy Linh cực cá tính với hình tượng chuột Mickey. Hình ảnh này cũng được fan sử dụng cover album, poster offline...
Nhìn hình ảnh này, bạn sẽ không cưỡng lại được sức hút của Hoàng Thùy Linh trong bộ váy trắng khiến cô trở nên đẹp mong manh. Được biết, đây là một trong loạt ảnh đón tuổi 26 của Hoàng Thùy Linh gửi tặng fan hâm mộ. 8X muốn thay đổi hình ảnh của mình trong mắt công chúng để có thể phù hợp hơn với nhiều đối tượng khán giả.
Tháng 9/2014, Hoàng Thùy Linh bất ngờ tham gia trình diễn bộ sưu tập của NTK Lý Quí Khánh ở Đẹp Fashion Show 3. Không những thế, cô còn đảm nhận vai trò khép lại show diễn. Nữ ca sĩ diện trang phục được thiết kế tinh tế, công phu, có giá trị lên đến 300 triệu đồng. Vì vậy, có thể thấy, ngoài làm tốt vai trò ca sĩ, Hoàng Thùy Linh cũng không kém cạnh khi đứng trên sàn catwalk. Ảnh: Hoàng Hà, Chí Linh.
Khác với phong cách bốc lửa trên sân khấu âm nhạc, Hoàng Thùy Linh kín đáo, sang trọng khi dự một sự kiện vào tháng 3/2015. Người đẹp Hà thành diện đầm suông, họa tiết rồng tinh tế.
Trong một sự kiện giải trí, Hoàng Thùy Linh nổi bật với trang phục lấp lánh và có màn khoe chân dài miên man.
Mỗi tiết mục biểu diễn, Hoàng Thùy Linh luôn dành thời gian cùng vũ đoàn tập luyện vũ đạo chỉnh chu. Nếu không nói quá, động tác trong ảnh ngoài Hoàng Thùy Linh ra thì hiếm ca sĩ nào dám tự tin thực hiện.
Nữ ca sĩ sinh năm 1988 luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện...
... Màn vũ đạo ấn tượng khi là ca sĩ khách mời trong một chương trình của VTV.
Trong một sự kiện vào tháng 12/2015, Hoàng Thùy Linh một lần nữa khiến dư luận dậy sóng. Cô bỗng trở nên sang trọng và quý phái một cách lạ thường. Các fan hâm mộ lại được dịp xuýt xoa về thần tượng của mình.
Năm 2016, Hoàng Thùy Linh bùng nổ với màn rap bằng tiếng anh cực ấn tượng trong màn chào sân The Remix. Ở phần kết thúc, nữ ca sĩ không ngần ngại di chuyển hẳn xuống hàng ghế khán giả khuấy động không khí.
Sau chương trình, bam giám khảm, truyền thông, fan hâm mộ dành hết tình yêu, lời khen có cánh dành cho nữ ca sĩ bởi những gì cô thể hiện, sáng tạo trên sân khấu.
Trong đêm thi thứ 2 The Remix, Hoàng Thùy Linh bạo dạn leo lên dàn lưới sắt, ném bột màu làm náo động cả không gian phim trường. Đúng là chỉ có nữ ca sĩ Hà thành mới dám nghĩ, dám làm những điều này.
Sau những màn biến hóa sôi động, Hoàng Thùy Linh nhẹ nhàng trong trang phục múa, thể hiện ca khúc 'Bánh trôi nước'. Nữ ca sỹ sinh năm 1988 còn gây ấn tượng với khán giả bằng màn múa quạt trên sân khấu. Phần thi này nhận được đánh giá cao của BGK bởi lựa chọn sáng suốt của Hoàng Thuỳ Linh khi cô hát không nhiều, nhưng hát nốt nào thì chắc và chính xác nốt đó.
Trong tập 5 The Remix, Hoàng Thùy Linh biến sân khấu thành trường đua mô tô. Cô đã không khiến khán giả thất vọng khi biểu diễn ca khúc London Bridge. Không chỉ khoe khả năng đọc rap cực "chất", giọng ca Rơi còn biến cả sân khấu trở thành trường đua mô tô đầy âm thanh, ánh sáng. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, Hoàng Thùy Linh xin dừng thi các đêm tiếp theo khiến khán giả tiếc nuối.
Xuất hiện tại sự kiện gần đây, Hoàng Thùy Linh tiếp tục thiêu đốt khán giả bởi vũ đạo, trang phục bắt mắt.
Vừa qua, cô công khai hình ảnh hẹn hò với siêu mẫu Vĩnh Thụy. Cả hai thường xuyên xuất hiện chung tại sự kiện giải trí, các chuyến du lịch...
Ảnh: FBNV.
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