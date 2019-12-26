Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Ngọc Lan đến chúc mừng Sam lên chức bà chủ

Hoạt động trong showbiz nhiều năm, phải luôn giữ hình ảnh đẹp trước công chúng nên Sam làm bạn với mỹ phẩm gần như mỗi ngày. Với tâm huyết và sự am hiểu về làm đẹp cũng như đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm, sau hơn hai năm, Sam: 샘 – Skin & Make up được ra đời với sứ mệnh mang lại cho phụ nữ Việt các sản phẩm làm đẹp chất lượng, an toàn cho người sử dụng.

Sam cùng khách mời cắt băng khai trương

Mục tiêu mà Sam: 샘 - Skin & Make up hướng tới là tạo ra các dòng mỹ phẩm phù hợp với môi trường khí hậu đặc trưng của Việt Nam, từ đó trở thành lựa chọn hàng đầu của phụ nữ Việt.