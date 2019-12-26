Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Ngọc Lan đến chúc mừng Sam lên chức bà chủ

Giải trí 26/12/2019 12:19

Ngày 25/12/2019, sau gần hai năm ấp ủ, Sam đã ra mắt thương hiệu làm đẹp mang tên Sam: 샘 - Skin & Make Up. Dòng sản phẩm đầu tiên Sam ra mắt là bộ sưu tập The muse với 8 thỏi son thời thượng: Puppy Lady, My Sam, First Time, Crush on you, My Muse, Marry Me, Look at Me, Maia.

Hoạt động trong showbiz nhiều năm, phải luôn giữ hình ảnh đẹp trước công chúng nên Sam làm bạn với mỹ phẩm gần như mỗi ngày. Với tâm huyết và sự am hiểu về làm đẹp cũng như đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm, sau hơn hai năm, Sam: 샘 – Skin & Make up được ra đời với sứ mệnh mang lại cho phụ nữ Việt các sản phẩm làm đẹp chất lượng, an toàn cho người sử dụng.

Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Ngọc Lan đến chúc mừng Sam lên chức bà chủ - Ảnh 1
Sam cùng khách mời cắt băng khai trương

Mục tiêu mà Sam: 샘 - Skin & Make up hướng tới là tạo ra các dòng mỹ phẩm phù hợp với môi trường khí hậu đặc trưng của Việt Nam, từ đó trở thành lựa chọn hàng đầu của phụ nữ Việt.

Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Ngọc Lan đến chúc mừng Sam lên chức bà chủ - Ảnh 2
Sam và Ngô Kiến Huy

Trải qua nhiều lần thử nghiệm tại phòng lab và sự tư vấn của các chuyên gia, cùng kinh nghiệm từ bản thân, Sam đã cho ra 8 màu son thời thượng mang tông màu trầm, phù hợp với làn da của người Việt Nam.

Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Ngọc Lan đến chúc mừng Sam lên chức bà chủ - Ảnh 3
Những người bạn đến chúc mừng Sam
Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Ngọc Lan đến chúc mừng Sam lên chức bà chủ - Ảnh 4
Vợ chồng Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đến chúc mừng Sam

Việt Nam có khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều, vốn là môi trường rất thích hợp cho vi khuẩn gây hại sinh sôi. Điểm độc đáo của những cây son trong The Muse là vỏ cây son được sản xuất theo công nghệ kháng khuẩn Kohkin Nhật Bản đạt chứng nhận Siaa ISO 22196. Kohkin được định nghĩa là môi trường ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, hay nói đơn giản là môi trường kháng khuẩn. Với thân son có công nghệ kháng khuẩn Kohkin, Sam cùng với bộ sưu tập The Muse tự tin mang đến sự bảo vệ an toàn cho làn môi đẹp của phụ nữ Việt.

Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Ngọc Lan đến chúc mừng Sam lên chức bà chủ - Ảnh 5
Ngọc Lan đến chúc mừng Sam
Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Ngọc Lan đến chúc mừng Sam lên chức bà chủ - Ảnh 6
Quỳnh Anh Shyn cũng đến chúc mừng Sam

Bên cạnh đó, 8 cây son thuộc bộ sưu tập đầu tiên của Sam: 샘 - Skin  & Make up còn gây ấn tượng nhờ thiết kế nhỏ gọn, bắt mắt, không khác gì món phụ kiện nhỏ xinh mà mỗi bạn gái có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.

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Từ khóa:   Sam Ngô Kiến Huy Ngọc Lan

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