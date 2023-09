Nếu như Ngô Kiến Huy, Hariwon chưa để lại nhiều ấn tượng trong '49 ngày' phần 1 thì tiếp nối phần 2, cặp đôi đã để lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.

Tiếp nối câu chuyện tình người - ma của phần trước, 49 ngày phần 2 với sự tham gia của hai diễn viên chính Ngô Kiến Huy - Hari Won cùng dàn diễn viên phụ đình đám như nghệ sĩ Việt Hương, Tiến Luật, Thu Trang, Mạc Văn Khoa… và các khách mời Trường Giang, Nhã Phương, La Thành, Hoàng Phi, Khả Như đã có nhiều biến đổi về mạch cảm xúc hơn so với phần 1.



Phim xoay quanh câu chuyện về Huy (Ngô Kiến Huy thủ vai) là người thừa kế duy nhất của tiệm bánh Joy do cha mẹ để lại. Trong một tai nạn thảm khốc bất ngờ, Huy may mắn tỉnh lại trong bệnh viện nhưng đồng thời anh cũng bị mất trí nhớ tạm thời. Huy không nhớ nổi nguyên nhân mình gặp tai nạn, anh cũng quên luôn cả công thức làm món bánh Joy gia truyền của mình.



Tuy nhiên, sau tai nạn Huy bỗng dưng có khả năng nhìn thấy và giao tiếp được với những hồn ma. Khả năng này đã mang đến cho anh những rắc rối khó đỡ. Đỉnh điểm là ngày Huy xuất viện, anh bỗng dưng bị một con ma nữ vô cùng xinh đẹp tên Phương (Hari Won) bám theo và không ngừng năn nỉ anh giúp cô tìm lại ký ức hộ mình như cô là ai, vì sao cô lại chết… Dù ban đầu rất sợ hãi, nhưng cảm động trước hoàn cảnh của cô, thế là Huy đồng ý bước vào hành trình giúp Phương tìm lại ký ức của mình, cũng là để Huy dần khôi phục lại trí nhớ của chính anh trong vòng 49 ngày, trước khi Phương tan biến mãi mãi…

So với phần 1, phần 2 đã xử lý khá tinh tế và khéo léo hơn mảng hài của phim, đặc biệt là ở sự tung hứng vô cùng ăn ý của Thu Trang - Tiến Luật khi vào vai người đồng tính rất duyên dáng, cũng như chuyện tình hài hước, đáng yêu của “cặp đôi già” Việt Hương - Mạc Văn Khoa. Nhờ những tiếng cười mà các đôi nhân vật phụ này mang lại xen kẽ trong phim, đã giúp khán giả phần nào đỡ u ám hơn sau câu chuyện tình buồn của hai nhân vật chính.



Nếu như phần 1 diễn xuất còn khá ngô nghê, hai nhân vật chính Ngô Kiến Huy - Hari Won đã bộc lộ được khả năng diễn của mình tốt hơn rất nhiều, cảnh hài ra hài, cảnh bi ra bi. Tuy khả năng phát âm vẫn còn hạn chế, nhưng những phân đoạn cảm xúc nội tâm, Hari Won vẫn thể hiện rất tròn vẹn. Ấn tượng nhất trong phim phải kể đến cảnh quay chậm vụ tai nạn của nhân vật do Hari Won thủ vai: cô gái lao người qua cửa kính xe hơi rồi ngã gục xuống đất, bên cạnh đó là hàng nghìn mảnh vỡ nát của kiếng xe khiến nhân vật này qua đời...

Về Ngô Kiến Huy, diễn xuất của anh ngày càng tiến bộ. Anh đã lột tả được hình ảnh một anh chàng tươi sáng, tốt bụng đầu phim và cả phân đoạn anh trở nên hoảng loạn, đau khổ khi phát hiện ra chân tướng sự việc đều rất thành công nhận được sự đồng cảm của khán giả.

Thêm một điểm sáng đáng ghi nhận nữa của 49 ngày phần 2, đó chính là phần nhạc phim. Các ca khúc đều được lồng ghép khéo léo đã tạo hiệu ứng tốt trong việc đưa đẩy cảm xúc của khán giả. Nhất là cảnh cuối phim, khi bài Yêu Không Hối Hận của Hari Won vang lên đã thành công lấy không ít nước mắt của khán giả, đúng như chia sẻ của ekip sản xuất trước đây, có thể thấy lời và giai điệu bài hát này hợp với nội dung phim đến lạ.

