Ngay sau khi sinh con Angela Baby sẽ tiếp tục tham gia Running Man

Mặc dù mới sinh con được vài ngày nhưng trên trang mạng xã hội của chương trình Running Man phiên bản Trung Quốc mới đăng hình ảnh của 7 thành viên trong đó có Angela Baby.

Angela Baby là một cái tên quen thuộc bắt đầu từ mùa đầu tiên của chương trình Running Man phiên bản Trung Quốc. Trong suốt 4 mùa vừa qua, mặc dù đã có một số thay đổi về diễn viên để chương trình hấp dẫn hơn nhưng Angela Baby vẫn là người chơi từ đầu chương trình đến giờ.

Theo lẽ thường, mùa thứ 5 của Running Man phiên bản Trung Quốc đã được quay nhưng do nữ diễn viên chính duy nhất Angela Baby mang thai và sinh con nên chương trình đã được tạm hoãn.

Đến ngày hôm nay, trên trang thông tin của chương trình này đã đăng hình của 7 thành viên trong đó có Angela Baby. Ngay sau đó có nhiều thông tin cho rằng người đẹp Angela Baby sẽ tiếp tục tham gia mùa thứ 5 của chương trình này mặc dù mới sinh con.

Hình ảnh của Angela Baby và 6 thành viên khác cũng được đăng cùng ngày hôm nay

Thông tin này tiếp tục được khẳng định bởi một trang mạng uy tín khi trang này thông báo Angela Baby sẽ chính thức trở lại với chương trình Running Man mùa thứ 5.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-sau-khi-sinh-con-angela-baby-se-tiep-tuc-tham-gia-running-man-177451.html