Ngất ngây loạt ảnh Ngọc Trinh trẻ trung như học sinh cấp 3, lấn át đàn em được dự đoán sẽ thay thế mình trong tương lai

Giải trí 09/10/2017 17:12

Trong loạt ảnh mới chụp cùng “em út” Quỳnh Hương, “Nữ hoàng nội y” gần như lấn át “gà mới” của Vũ Khắc Tiệp bởi vẻ đẹp trong sáng, dễ thương khó ai có thể so bì.

Quỳnh Hương được nhiều người khen ngợi là có nhiều nét giống Ngọc Trinh và rất được Vũ Khắc Tiệp ưu ái, thế nhưng khi đứng bên cạnh đàn chị, cô nàng kém “Nữ hoàng nội y” gần chục tuổi này vẫn bị vẻ đẹp bất chấp thời gian của Ngọc Trinh lấn át.

Ngất ngây loạt ảnh Ngọc Trinh trẻ trung như học sinh cấp 3, lấn át đàn em được dự đoán sẽ thay thế mình trong tương lai - Ảnh 1
Được Vũ Khắc Tiệp gửi gắm, Ngọc Trinh cũng rất tích cực hướng dẫn đàn em tạo dáng và chỉ dạy cách chọn trang phục sao cho nổi bật. Tuy nhiên, Quỳnh Hương có vẻ vẫn thua xa đàn chị về độ dạn dĩ trước ống kính - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Ngất ngây loạt ảnh Ngọc Trinh trẻ trung như học sinh cấp 3, lấn át đàn em được dự đoán sẽ thay thế mình trong tương lai - Ảnh 2
Ở bức ảnh này, Ngọc Trinh tuy hơn Quỳnh Hương cả chục tuổi nhưng không ai có thể nhận ra sự chênh lệch này - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Ngất ngây loạt ảnh Ngọc Trinh trẻ trung như học sinh cấp 3, lấn át đàn em được dự đoán sẽ thay thế mình trong tương lai - Ảnh 3
Tuy được báo chí ưu ái cho rằng có thể thay thế Ngọc Trinh trong tương lai, thế nhưng khi ngồi cạnh "Nữ hoàng nội y", tất cả những điểm sáng của Quỳnh Hương gần như bị chìm nghỉm - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Ngất ngây loạt ảnh Ngọc Trinh trẻ trung như học sinh cấp 3, lấn át đàn em được dự đoán sẽ thay thế mình trong tương lai - Ảnh 4
Ngọc Trinh khoe eo thon mang thương hiệu "Vòng eo 56" của mình - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Ngoài đời, Ngọc Trinh và Quỳnh Hương có mối quan hệ khá thân thiết. Cô "em út" trong đại gia đình Venus cũng vừa đóng góp một vai diễn trong phim Giải mã NT 56 của “Nữ hoàng nội y”.

Ngất ngây loạt ảnh Ngọc Trinh trẻ trung như học sinh cấp 3, lấn át đàn em được dự đoán sẽ thay thế mình trong tương lai - Ảnh 5
"Nữ hoàng nội y" khoe vẻ trẻ trung bất chấp thời gian - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Ngất ngây loạt ảnh Ngọc Trinh trẻ trung như học sinh cấp 3, lấn át đàn em được dự đoán sẽ thay thế mình trong tương lai - Ảnh 6
Set trang phục màu đỏ giúp tôn làn da trắng sứ của Ngọc Trinh - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Ngất ngây loạt ảnh Ngọc Trinh trẻ trung như học sinh cấp 3, lấn át đàn em được dự đoán sẽ thay thế mình trong tương lai - Ảnh 7
"Đẳng cấp" ăn gian tuổi của Ngọc Trinh đến nay vẫn chưa ai có thể thay thế - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Ngất ngây loạt ảnh Ngọc Trinh trẻ trung như học sinh cấp 3, lấn át đàn em được dự đoán sẽ thay thế mình trong tương lai - Ảnh 8
Quỳnh Hương được truyền thông ưu ái nhận định sẽ thay thế Ngọc Trinh trong tương lai - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Ngất ngây loạt ảnh Ngọc Trinh trẻ trung như học sinh cấp 3, lấn át đàn em được dự đoán sẽ thay thế mình trong tương lai - Ảnh 9
Tuy nhiên, "Nữ hoàng nội y" cứ đẹp bất chấp thời gian như thế này thì chắc sẽ rất lâu nữa mới có người thay thế vị trí của cô - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Ngất ngây loạt ảnh Ngọc Trinh trẻ trung như học sinh cấp 3, lấn át đàn em được dự đoán sẽ thay thế mình trong tương lai - Ảnh 10
Dù đã ngấp nghé tuổi 30  nhưng Ngọc Trinh vẫn ở hữu khuôn mặt trẻ trung như học sinh cấp 3 - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Ngất ngây loạt ảnh Ngọc Trinh trẻ trung như học sinh cấp 3, lấn át đàn em được dự đoán sẽ thay thế mình trong tương lai - Ảnh 11
Quỳnh Hương rất ăn ảnh khi đứng một mình - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Ngất ngây loạt ảnh Ngọc Trinh trẻ trung như học sinh cấp 3, lấn át đàn em được dự đoán sẽ thay thế mình trong tương lai - Ảnh 12
Tuy nhiên, cứ có Ngọc Trinh vào khung hình thì vẻ đẹp của Quỳnh Hương như bị vơi đi một nửa - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Không có phụ kiện nâng ngực, Ngọc Trinh - Linh Chi để lộ vòng 1 chảy xệ 'nhão như cháo' khiến nhiều người thất vọng

Không có phụ kiện nâng ngực, Ngọc Trinh - Linh Chi để lộ vòng 1 chảy xệ 'nhão như cháo' khiến nhiều người thất vọng

Cùng diện đầm đỏ nổi bật khoe nhan sắc lộng lẫy nhưng Ngọc Trinh - Linh Chi vẫn bị mất điểm trầm trọng khi để lộ vòng 1 chảy xệ sau lớp váy quá mỏng.

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