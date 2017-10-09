Ngất ngây loạt ảnh Ngọc Trinh trẻ trung như học sinh cấp 3, lấn át đàn em được dự đoán sẽ thay thế mình trong tương lai

Trong loạt ảnh mới chụp cùng “em út” Quỳnh Hương, “Nữ hoàng nội y” gần như lấn át “gà mới” của Vũ Khắc Tiệp bởi vẻ đẹp trong sáng, dễ thương khó ai có thể so bì.

Dù Quỳnh Hương được nhiều người khen ngợi là có nhiều nét giống Ngọc Trinh và rất được Vũ Khắc Tiệp ưu ái, thế nhưng khi đứng bên cạnh đàn chị, cô nàng kém “Nữ hoàng nội y” gần chục tuổi này vẫn bị vẻ đẹp bất chấp thời gian của Ngọc Trinh lấn át.

Ngoài đời, Ngọc Trinh và Quỳnh Hương có mối quan hệ khá thân thiết. Cô "em út" trong đại gia đình Venus cũng vừa đóng góp một vai diễn trong phim Giải mã NT 56 của “Nữ hoàng nội y”.

Không có phụ kiện nâng ngực, Ngọc Trinh - Linh Chi để lộ vòng 1 chảy xệ 'nhão như cháo' khiến nhiều người thất vọng Cùng diện đầm đỏ nổi bật khoe nhan sắc lộng lẫy nhưng Ngọc Trinh - Linh Chi vẫn bị mất điểm trầm trọng khi để lộ vòng 1 chảy xệ sau lớp váy quá mỏng.

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