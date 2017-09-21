Ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ xinh xắn muốn 'rụng tim' của Hoa khôi nhí Cần Thơ

Giải trí 21/09/2017 16:36

Bé Bảo Ngọc - thí sinh gây sốt nhất trong chương trình "Gương mặt thân quen nhí 2015" vừa chụp bộ ảnh mới, khoe vẻ xinh xắn đáng yêu tựa thiên thần khiến ai xem cũng không thể rời mắt.

Bé Bảo Ngọc năm nay lên 9 tuổi và ngày càng bộc lộ khả năng diễn xuất chuyên nghiệp trước ống kính. Cô ca sĩ nhỏ tuổi này có lượng fan vô cùng hùng hậu nhờ sở hữu gương mặt phúng phính đáng yêu cùng giọng hát "ngọt như mía lùi".

Còn nhớ, sau khi chương trình Gương mặt thân quen nhí mùa hai lên sóng, vẻ đẹp trong vắt như sương mai của "Hoa khôi nhí Cần Thơ" từng khiến cộng đồng mạng một phen chao đảo. Các bà mẹ bỉm sữa không ngừng xuýt xoa trầm trồ, nhiều người còn lưu cả ảnh của Bảo Ngọc về máy làm hình đại diện và cầu mong sẽ sinh được một cô công chúa xinh xắn như thế này.

Bé Bảo Ngọc - thí sinh gây sốt nhất chương trình Gương mặt thân quen nhí 2015
Bé Bảo Ngọc năm nay vừa tròn 9 tuổi - Ảnh: Ngoisao.net

Bé Bảo Ngọc - thí sinh gây sốt nhất chương trình Gương mặt thân quen nhí 2015
Bên cạnh việc học, cô bé cũng không quên chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và làm MC cho chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí - Ảnh: Ngoisao.net

Bé Bảo Ngọc - thí sinh gây sốt nhất chương trình Gương mặt thân quen nhí 2015
Bé Bảo Ngọc càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: Ngoisao.net

Bé Bảo Ngọc - thí sinh gây sốt nhất chương trình Gương mặt thân quen nhí 2015
Ngắm nhìn cô bé, nhiều người không thể rời mắt trước vẻ đẹp quá sức thu hút này - Ảnh: Ngoisao.net

Bé Bảo Ngọc - thí sinh gây sốt nhất chương trình Gương mặt thân quen nhí 2015
Bé Bảo Ngọc được nhiều người dự đoán sau này sẽ trở thành Hoa hậu Việt Nam - Ảnh: Ngoisao.net

Bé Bảo Ngọc - thí sinh gây sốt nhất chương trình Gương mặt thân quen nhí 2015
Trong bộ ảnh mới, "Hoa khôi nhí Cần Thơ" không diện đầm công chúa như thường thấy mà ăn mặc cá tính, năng động hơn - Ảnh: Ngoisao.net

Bé Bảo Ngọc - thí sinh gây sốt nhất chương trình Gương mặt thân quen nhí 2015

Bé Bảo Ngọc - thí sinh gây sốt nhất chương trình Gương mặt thân quen nhí 2015
Cô bé vừa ra mắt MV Gặp mẹ trong mơ gây xúc động với nhiều người - Ảnh: Ngoisao.net

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