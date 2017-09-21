Bé Bảo Ngọc - thí sinh gây sốt nhất trong chương trình "Gương mặt thân quen nhí 2015" vừa chụp bộ ảnh mới, khoe vẻ xinh xắn đáng yêu tựa thiên thần khiến ai xem cũng không thể rời mắt.

Bé Bảo Ngọc năm nay lên 9 tuổi và ngày càng bộc lộ khả năng diễn xuất chuyên nghiệp trước ống kính. Cô ca sĩ nhỏ tuổi này có lượng fan vô cùng hùng hậu nhờ sở hữu gương mặt phúng phính đáng yêu cùng giọng hát "ngọt như mía lùi".

Còn nhớ, sau khi chương trình Gương mặt thân quen nhí mùa hai lên sóng, vẻ đẹp trong vắt như sương mai của "Hoa khôi nhí Cần Thơ" từng khiến cộng đồng mạng một phen chao đảo. Các bà mẹ bỉm sữa không ngừng xuýt xoa trầm trồ, nhiều người còn lưu cả ảnh của Bảo Ngọc về máy làm hình đại diện và cầu mong sẽ sinh được một cô công chúa xinh xắn như thế này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngan-ngo-ngam-nhin-ve-xinh-xan-muon-rung-tim-cua-hoa-khoi-nhi-can-tho-235686.html