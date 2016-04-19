Cô bạn Ngố Thư lần đầu chia sẻ những bí mật

Trong ảnh, cô gái choàng khăn đỏ trên đầu, tay chống cằm tạo dáng hình trái tim. Đặc biệt, thiếu nữ này có khả năng bắt chéo chân cực độc đáo, khiến người xem ngỡ ngàng. Theo như lời chú thích đính kèm, nhiều cư dân mạng cũng học cách tạo dáng giống cô gái, nhưng không ai làm theo được.

Trần Thị Thanh Thư, sinh năm 1999 (nickname: Ngố Thư), học sinh trường THPT Cẩm Giàng 2, Hải Dương từng nổi đình đám trên mạng nhờ bức ảnh tạo dáng bá đạo vào năm 2014.

Sau khi đăng tải, nhanh chóng bức ảnh này thu hút được sự chú ý của cư dân mạng với gần 10.000 lượt like (thích), cùng hàng trăm bình luận. Lan tỏa sang các trang mạng Zalo, Facebook... Nhiều diễn đàn giải trí dành cho giới trẻ cũng đăng tải lại hình ảnh này.

- Vào năm 2014, Thư bỗng gây chú ý mạng nhờ bức ảnh tạo dáng độc, vậy sau bức ảnh đó, cuộc sống trên mạng và ngoài đời thực của em có gì thay đổi?

- Em cảm thấy không có gì thay đổi vì tên của em không hề được ai biết đến mà mọi người chỉ biết đến cái tên "Nữ sinh chân khoèo".

- Có ý kiến cho rằng, Thư còn hot hơn cả nhiều ngôi sao nổi tiếng khác vì lượng fan hùng hậu trên Facebook, vậy Thư nghĩ sao?

- Em không hề nghĩ như vậy vì em không hề có fan hâm mộ hay gì cả mà chỉ có thể nói là có người yêu quý, còn nổi tiếng hay không thì bản thân em là người hiểu hơn ai cả.

- Gia đình của Thư có biết về sự nổi tiếng của bạn trên mạng không? Bố mẹ bạn có chơi Facebook?

- Gia đình em có biết chuyện con gái thu hút sự quan tâm trên mạng. Mẹ em cũng chơi Facebook còn ba em thì không ạ.

- Hiện tại, bạn học tập hay làm việc ở đâu?

- Hiện tại em đang học tại trường THPT Cẩm Giàng 2, Hải Dương.

- Năm nay đã 17 tuổi, chẳng lẽ Thư cứ mãi nhí nhảnh, teen… hoài? Bạn có ý định thay đổi phong cách không?

- Em vẫn còn đang đi học và em nghĩ rằng cách ăn mặc và phong cách hiện tại sẽ phù hợp với môi trường hiện tại, em nghĩ mình có thể sẽ thay đổi khi học xong, nhưng sẽ ở 1 mức nhất định chứ không quá lộ liễu.

- Để duy trì được độ hot trên Facebook, Ngố Thư có mất quá nhiều thời gian dành cho mạng xã hội không? Nếu một ngày mọi người quay lưng với ngố Thư, bạn cảm giác sao và sẽ làm gì?

- Em không dành nhiều thời gian cho Facebook lắm, tin nhắn trả lời và bình luận của em rất ít, ai là bạn bè e cũng thấy điều đấy.

- Tương lai, em có dự định gì cho sự nghiệp, cuộc sống không?

- Tương lai thì em chưa có dự định, nhưng em muốn làm cô chủ cho một quán cafe hay cửa hàng bán quần áo nữ.

- Hiện tại, mạng xã hội phát triển mạnh, rất nhiều bạn trẻ dùng đủ chiêu trò câu like để nổi tiếng, phần nào tạo 1 thiện cảm ko tốt cho mọi người, dưới góc độ là một hot teen, em có lời khuyên hay chia sẻ nào đến các bạn trẻ?

- Em nghĩ để nhận xét họ hoặc khuyên họ rất khó tại em chỉ biết họ qua mạng không tiếp xúc, hoặc có thể cách họ xây dựng hình tượng vào showbiz. Anh thấy showbiz cần tai tiếng mà, không có tiếng ai thuê anh hợp đồng?

Nhưng tốt nhất làm việc gì thì cũng cần cân nhắc, suy nghĩ kỹ, tránh ảnh hưởng người khác.