Nấu chè với giun đất tươi, Angela Phương Trinh khiến dân tình "hốt hoảng", ghê ghê thế này sao dám ăn

Người đẹp chia sẻ cận cảnh cách chế biến món chè với thành phần giun đất tươi gây ám ảnh cho nhiều cư dân mạng.

Có vẻ Angela Phương Trinh mê mẩn tác dụng của con giun đất này quá rồi, nên cái gì cũng ăn kèm vì nghĩ rằng tốt lắm. Mặc dù từng bị phạt 7,5 triệu đồng vì truyền bá thông tin sai lệch cho rằng giun đất có thể giúp chữa trị covid. Nhưng mới đây, cô nàng lại tiếp tục khiến dân mạng ngỡ ngàng khi tiếp tục đăng hình ảnh nấu chè địa long bằng giun đất sống.

Angela Phương Trinh chia sẻ thành phần của bát chè gồm: Đậu đen, cỏ nhọ nồi, táo đỏ và đặc biệt là giun đất tươi. Khi nấu chè, nữ diễn viên còn gây sốc khi đổ một bát giun đất tươi vào ấm sắc thuốc, không ít người đã bày tỏ họ cảm thấy "bị ám ảnh" với món chè này, thậm chí còn thấy ghê ghê.

Bát chè có những 20gam giun đất.

Chia sẻ về công dụng loại chè này, cô nàng cho biết: "Mình uống chè giúp hạ sốt, thanh nhiệt và tăng cường sức đề kháng mùa dịch.

Chè thập toàn uống vào thấy nhẹ nhõm lắm ạ, mắt đang nhức mà uống vào thấy hết cả nhức. Chè còn có tác dụng phụ là làm đẹp da, bổ khí huyết, bồi bổ chân âm. Tăng sức đề kháng cực kì tốt ạ.

Thang này sắc uống thay nước sẽ giúp phục hồi cơ thể rất nhanh. Miễn sao ta không bị sốt, ho, khó thở... là ta sẽ an toàn. Mà bài này làm được điều đó ạ!

Ai cẩn thận thì trước khi đi tiêm gì cũng làm 1 vài thang dùng trước. Đảm bảo người sẽ khoẻ hơn nhiều đó ạ! Người khoẻ mạnh mà dùng sẽ phòng và chữa được vô số bệnh tiềm tàng trong cơ thể chưa bộc phát".

Không biết công dụng thật sự của loại chè này đến đâu nhưng cư dân mạng cho rằng món chè và cách chế biến giun đất tươi mà Angela Phương Trinh chia sẻ là thiếu kiến thức khoa học, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bị phạt tiền vì tuyên truyền địa long chữa trị Covid-19, Angela Phương Trinh tiếp tục chia sẻ món 'trà giun' kinh dị Dù từng bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đưa thông tin dùng giun đất chữa trị Covid-19, nhưng Angela Phương Trinh vẫn tiếp tục lên tiếng ca ngợi giun đất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nau-che-voi-giun-dat-tuoi-angela-phuong-trinh-khien-dan-tinh-hot-hoang-ghe-ghe-the-nay-sao-dam-an-437610.html