Mỹ Tâm khen Hà Hồ “hát hay nhảy đẹp” khiến khán giả cực phấn khích

Trong liveshow 5, ngoài phần trình diễn đơn ca thì các thí sinh còn được Huấn luyện viên ghép cặp với nhau để cùng song ca. Ở đội Tuấn Hưng, hai cô nàng xinh đẹp Yến Lê và Thu Thủy cùng hòa giọng qua ca khúc kinh điển Born this way đã ‘đốt cháy’ sân khấu với giọng hát điêu luyện cùng phong cách trình diễn tự tin, cặp đôi Đăng Quang – Hạ Vy nồng nàn qua Đêm cô đơn của Trung Kiên. Còn ở đội Thu Phương, nếu Khánh Linh và Hoàng Dũng kết hợp ăn ý với nhau qua bài hát Tan biến; thì Anh Duy – Kiều Anh mang nét dễ thương, đáng yêu của Tình yêu màu nắng để khấy động không khí của chương trình.

Trước khi HLV Tuấn Hưng công bố kết quả, Đăng Quang đã chia sẻ về sức khỏe yếu và xin dừng cuộc chơi. Tuấn Hưng ngay lập tức cho biết, Đăng Quang tham gia cuộc chơi phải tôn trọng những người khác và kết quả không phải do anh chàng quyết định. Tuấn Hưng còn tỏ vẻ không hài lòng khi Đăng Quang lấy mic trên tay MC Phan Anh khi cho biết: "Sân chơi này chưa tới lượt em nói". Chính hành động này Tuấn Hưng đã loại Đăng Quang, giữ lại Hạ Vy.

Còn ở đội Thu Phương, Kiều Anh và Khánh Linh là hai cái tên giành được tấm vé an toàn đầu tiên, Hoàng Dũng là quyết định của Huấn luyện viên và như vậy Anh Duy là thí sinh phái dừng chân tại cuộc chơi





Thu Thủy của đội Tuấn Hưng trình bày ấn tượng mash-up 2 ca khúc Genie In A Bottle vàBuông tay. Ca khúc có những màn vũ đạo sôi động, gợi cảm. HLV Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ mình thích những người vừa hát vừa nhảy giỏi. Mỹ Tâm bất ngờ "hỏi ngang": "Giống như Hồ Ngọc Hà phải không?", khiến khán giả vỗ tay thích thú.





“Ca nương” Kiều Anh trình làng trong đêm diễn là sáng tác của Khắc Hưng mang tên Độc ẩm. Mỹ Tâm cho biết ca khúc như được "đo ni đóng giày" cho cô, nụ cười sau khi hát của Kiều Anh được “Họa mi tóc nâu” nhận xét là khá... lạ lạ.

Những màn trình diễn khác trong liveshow 5:



Mở màn là ca khúc "Tình yêu màu nắng" đến từ Anh Duy và Kiều Anh của team Thu Phương.



Khánh Linh thể hiện ca khúc mới của Phạm Toàn Thắng mang tên "Chạy (On My Way)".



Hạ Vy từ team Tuấn Hưng lựa chọn sáng tác của nhạc sĩ Dương Khắc Linh - Hoàng Huy Long mang tên "Giây phút cuối"



"Phố thị", sáng tác mới của Tăng Nhật Tuệ là ca khúc dự thi của Anh Duy



Yến Lê tiếp tục thể hiện 1 ca khúc tự sáng tác. Lần này, chiến binh team Tuấn Hưng tự đệm đàn và gửi tới khán giả ca khúc "Cho con được thay cha".



Cặp đôi Hoàng Dũng - Khánh Linh của team Thu Phương thể hiện bài hit của Thùy Chi, M4U, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong - "Tan biến".



Đăng Quang lựa chọn ca khúc "Cha và mẹ" trong phần thi solo.



Hoàng Dũng của team Thu Phương lần đầu thể hiện ca khúc tự sáng tác - "Đường đêm".



"Born This Way" của Thu Thủy - Yến Lê là ca khúc khép lại phần dự thi của Liveshow 5.