Mỹ Lệ chê Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Xấu đau xấu đớn, nhạt từ lúc đăng quang'

Giải trí 30/11/2021 15:29

Nhận xét của ca sĩ Mỹ Lệ đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang đại diện Việt Nam thi đấu Miss World - Hoa hậu Thế giới 2021, diễn ra ở Puerto Rico. Cô đã lọt vào top 27 phần thi Tài Năng, cũng như vừa hoàn thành khá tốt phần thi Head To Head Challenge - Đối Đầu. Cuộc thi sắc đẹp mang tầm thế giới này đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân Việt Nam, đặc biệt là người đẹp Đỗ Thị Hà. Thế nhưng, mới đây đại diện Việt Nam lại nhận phải những ý kiến tiêu cực từ phía dân mạng. Cụ thể, trang phục dân tộc của Đỗ Thị Hà trong phần thi Dances Of The World tại Miss World - Hoa hậu Thế giới 2021 và nhạc điệu mà người đẹp Thanh Hóa sử dụng trong phần thi tài năng bị chê bai thẳng thừng. 

Mỹ Lệ chê Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Xấu đau xấu đớn, nhạt từ lúc đăng quang' - Ảnh 1

Trang phục dân tộc đem đi thi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. 

Vẫn biết là tự do ngôn luận nhưng dân tình đã không khỏi sốc khi đọc được phát ngôn của nữ ca sĩ Mỹ Lệ khi nhân xét về nhan sắc của Hoa hậu Việt trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Mỹ Lệ chê bai trang phục của đàn em là "xấu đau xấu đớn", đồng thời nhấn mạnh đã thấy Đỗ Thị Hà nhạt nhẽo ngay từ lúc mới đăng quang. 

"Con nhỏ này lúc mới đăng quang em đã thấy nhạt nhẽo rồi. Nên hát gì, mặc gì âu cũng là não chỉ có vậy", Mỹ Lệ nói về đàn em.

Mỹ Lệ chê Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Xấu đau xấu đớn, nhạt từ lúc đăng quang' - Ảnh 2

Bình luận của Mỹ Lệ khiến cõi mạng sốc toàn tập.

Nhiều nhận xét cho rằng, là một ca sĩ nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng, Mỹ Lệ không nên có những phát ngôn thiếu tinh tế như vậy. Nếu không ủng hộ cô gái trẻ thì cũng đừng nói lời khó nghe.

Khoảnh khắc bố mẹ khóc tiễn Đỗ Thị Hà lên đường chinh phục vương miện Miss World, liệu nàng hậu có vào Top 3?

Khoảnh khắc bố mẹ khóc tiễn Đỗ Thị Hà lên đường chinh phục vương miện Miss World, liệu nàng hậu có vào Top 3?

Khán giả mong chờ Đỗ Thị Hà sẽ vào Top 3 chung kết vì cô tràn đầy tiềm năng.

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Từ khóa:   # hoa hậu Hoa hậu Đỗ Thị Hà ca sĩ Mỹ Lệ

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