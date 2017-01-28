Mùng 1 Tết, Ngọc Trinh mở lại trang cá nhân, thừa nhận điều gây choáng

Giải trí 28/01/2017 17:25

'Nữ hoàng nội y' bất ngờ mở lại tài khoản Instagram và chia sẻ điều gây sốc.

Ngày 28/1 (mùng 1 Tết Đinh Dậu), Ngọc Trinh gây chú ý khi mở lại tài khoản Instagram và chia sẻ dòng trạng thái sau bao ngày im lặng trước tuyên bố chia tay tỷ phú Hoàng Kiều.

Cô không đăng chân dung của bản thân mà dùng hình ảnh trắng đen, kèm chia sẻ: "Tất cả chúng ta đều bị tổn thương theo cách này hay cách khác. Nhưng điều tốt nhất nên làm là phải tiếp tục sống như không hề có chuyện gì xảy ra". Sau vài giờ, status của 'chân dài' Trà Vinh nhận được hơn 6.000 lượt like cùng nhiều bình luận động viên từ dân mạng. 

Mùng 1 Tết, Ngọc Trinh mở lại trang cá nhân, thừa nhận điều gây choáng - Ảnh 1
Mùng 1 Tết, Ngọc Trinh mở lại tài khoản Instagram.

Mùng 1 Tết, Ngọc Trinh mở lại trang cá nhân, thừa nhận điều gây choáng - Ảnh 2
Khán giả dành nhiều lời động viên đến 'Nữ hoàng nội y' sau đổ vỡ tình cảm với tỷ phú 72 tuổi gốc Việt.

Trước đó, Hoàng Kiều gây sốc sư luận khi tuyên bố chính thức chia tay Ngọc Trinh. Theo chia sẻ trên Facebook, ông viết: "Cuộc tình chóng vánh giữa tôi và Ngọc Trinh đã chấm dứt. Tôi đã từng tuyên bố tình yêu của mình dành cho cô ấy với ý định được đồng hành lâu dài cùng nhau trong suốt phần đời còn lại. Nhưng mà Ngọc Trinh chỉ muốn có một cuộc tình ngắn hạn và không lâu bền, như những gì cô ấy thông báo trên Instagram, nên cô ấy không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi...".

Sau công bố của Hoàng Kiều, Ngọc Trinh không chia sẻ gì thêm. Cô âm thầm xóa hết tất cả hình ảnh mặn nồng với bạn trai và tạm khóa các tài khoản mạng xã hội. 

Mùng 1 Tết, Ngọc Trinh mở lại trang cá nhân, thừa nhận điều gây choáng - Ảnh 3
Sau 60 ngày yêu, Hoàng Kiều - Ngọc Trinh chính thức "đường ai nấy đi".

Hôm 29 Tết, 'nữ hoàng nội y' có mở lại trang Facebook nhưng khóa lại sau đó ít phút. Việc mở đi - đóng lại Facebook nhiều lần cũng chứng minh rằng Ngọc Trinh vẫn chưa sẵn sàng đối diện với dư luận sau ồn ào tình cảm. Dường như người đẹp Trà Vinh muốn chọn thời điểm thích hợp hơn để quay trở lại, thay vì tiếp tục nhận được các ý kiến trái chiều của dư luận.

Theo nhiều nguồn tin, hiện Ngọc Trinh đã về quê để đón Tết cùng gia đình và bạn bè. 

Trong khi đó, Hoàng Kiều chia sẻ trên trang cá nhân: "Mất một người nhưng vẫn còn có vạn người thương. Cảm ơn mọi người". Có thể thấy, sau chia tay, tỷ phú 72 tuổi không hề u buồn trước quyết định của mình. Theo đó, trong chuyện tình với Ngọc Trinh, ông muốn có một mối quan hệ lâu dài. Song, Ngọc Trinh chỉ yêu ngắn hạn, không ràng buộc...

Mùng 1 Tết, Ngọc Trinh mở lại trang cá nhân, thừa nhận điều gây choáng - Ảnh 4
Ngọc Trinh, Hoàng Kiều và ông bầu Khắc Tiệp.

Mùng 1 Tết, Ngọc Trinh mở lại trang cá nhân, thừa nhận điều gây choáng - Ảnh 5
Tỷ phú 72 tuổi thường xuyên ra tận sân bay để đón bạn gái.

Mùng 1 Tết, Ngọc Trinh mở lại trang cá nhân, thừa nhận điều gây choáng - Ảnh 6
Chuyện tình Hoàng Kiều - Ngọc Trinh kết thúc đột ngột khiến ai cũng bất ngờ và hối tiếc.

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