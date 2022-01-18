Minh Hằng hiếm hoi tiết lộ tính cách của Phạm Quỳnh Anh

Minh Hằng đã có màn tương tác trả lời những câu hỏi mà cư dân mạng lẫn fan quan tâm.

Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh là những người bạn thân thiết trong hội bạn thân nổi tiếng showbiz. Cả hai thỉnh thoảng cũng đăng tải những hình ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp với thần thái tươi tắn khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa.

Ít giờ trước, trên trang cá nhân của mình, Minh Hằng đã mở phần Q&A giao lưu với khán giả và người hâm mộ. Bất ngờ nhất là nữ diễn viên của Mẹ ác ma cha thiên sứ nhận được câu hỏi: "Chị chơi cùng chị Phạm Quỳnh Anh, chị cảm thấy chị ấy như thế nào ạ?". Ngay sau đó, Minh Hằng đã thẳng thắn nhận xét: "Chị ấy rất nhu mì và chịu đựng nhất nhóm".

Minh Hằng tiết lộ về tính cách của Phạm Quỳnh Anh

Người đẹp còn trả lời thắc mắc có thẩm mĩ hay không?

Nhức nhối hơn, Minh Hằng còn bị hỏi về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ: "Chị có nâng mũi không chị?". Không ngại ngần, nữ diễn viên đáp luôn: "Không có nha em ơi". Để chứng minh lời mình nói là thật, Minh Hằng đã cũng đưa tay lên chiếc mũi và di chuyển qua lại để chứng minh rằng mình không hề nâng mũi như tin đồn.

Nhan sắc Minh Hằng thăng hạng theo thời gian

Ảnh: Tổng hợp

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