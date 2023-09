Minh Hằng diện đồ thể thao bó sát cực “sexy” đồng hành cùng top 5 “Phái mạnh Việt”

Bước qua nhiệm vụ đầu với những sự xáo trộn bất ngờ trên bảng xếp hạng, nhiệm vụ thứ 2 tiếp tục đánh đố thể lực lẫn chiến thuật của các chàng trai trong top 7. Để hoàn thành nhiệm vụ với yêu cầu “vận chuyển 2 bao tải cát mà không được chạm vào cát trong suốt đoạn đường dài gần 500m”, các chàng trai sẽ được cung cấp 2 thanh sắt dài, 5 thanh sắt ngăn, 2 vỏ bánh xe và một số dây buộc – tất cả những dụng cụ này cũng phải được vận chuyển trong suốt đoạn đường vận chuyển 2 bao cát. Với những dụng cụ sẵn có và đề bài mở ra nhiều phương án thực hiện, mỗi chàng trai đã có những chiến thuật khác nhau trong cách vận chuyển lẫn chế tạo những thiết bị, phương tiện hỗ trợ cho quá trình di chuyển của mình.









Tổng kết thứ hạng trong ngày thi thứ 7, thứ tự bốn cái tên dẫn đầu lần lượt là Tùng Min, Nhân Phạm, Quang Huân và Jay Võ. Như vậy, Duy Phương và Hữu Vi, Minh Ngọc sẽ đối đầu với nhau trong thử thách loại người để tìm ra 2 cái tên phải chia tay cuộc thi. Nếu Minh Ngọc, Hữu Vi gây tiếc nuối vì không tận dụng được cơ hội từ ban giám khảo và tiếp tục rơi vào vòng nguy hiểm thì việc Duy Phương lọt nhóm nguy hiểm là một điều khá bất ngờ bởi chàng “hot boy 6 múi” là một trong những cái tên khá nổi bật với thể lực và ý chí vượt trội trong cuộc thi

So tài cùng đối thủ nặng ký hơn trong nhiệm vụ loại người - Đu người trên xà ngang - Minh Ngọc và Hữu Vi đều được đánh giá là yếu thế hơn so với Duy Phương. Thời gian đu xà lâu nhất sẽ quyết định cái tên được ở lại với cuộc thi và dù rất nỗ lực, Minh Ngọc khó có thể đọ được về thể lực so với hai cái tên còn lại. Cuộc so tài còn lại của Hữu Vi và Duy Phương vốn được đánh giá là có nhiều lợi thế cho Duy Phương rốt cuộc lại diễn ra trong thế trận khá cân bằng. Hữu Vi đã chứng minh sức mạnh ý chí và tiềm năng của mình khiến đối thủ là Duy Phương thật sự phải kiêng nể, dù cuối cùng trở ngại chấn thương vẫn khiến anh ngậm ngùi nhận thất bại và cùng Minh Ngọc chia tay cuộc thi ở Top 7.









Chia tay Minh Ngọc và Hữu Vi, Top 5 của Phái Mạnh Việt mùa đầu tiên đã chính thức gọi tên Quang Huân, Jay Võ, Nhân Phạm, Tùng Min và Duy Phương. 5 chàng trai đại diện cho 5 cá tinh, 5 màu sắc và sở hữu những thế mạnh khác nhau sẽ tiếp tục chinh phục những thử thách khó khăn, khốc liệt để tranh suất vào Top 4 chung cuộc.

Tập 8 với nhiều diễn biến bất ngờ, thú vị sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20g Chủ nhật ngày 28.6.2015 trên kênh HTV7.