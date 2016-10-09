Trong 4 tháng tạm giam, Minh Béo phải đối diện trước tòa 6 lần, cuối cùng anh cũng cuối đầu nhận một số tội...

Minh Béo (tên thật Hồng Quang Minh, SN 1977) là nghệ sĩ hài nổi tiếng tại Việt Nam. Bên cạnh các hoạt động biểu diễn trong nước, anh còn đi lưu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Cuối tháng 3, dư luận chấn động trước thông tin Minh Béo bị cáo buộc quan hệ bằng miệng với một bé trai ở Mỹ. Theo đó, nạn nhân đã tố cáo sự việc cho cảnh sát Garden Grove. Thông tin nhanh chóng trở thành tâm điểm của showbiz Việt trong thời gian qua. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp... cầu mong cho nam danh hài mau sớm vượt qua sự cố, vững tinh thần để tiếp tục về nước cống hiến cho khán giả.

Trong suốt 4 tháng bị tạm giam, Minh Béo phải đối diện trước tòa đến 6 lần. Ngày gần nhất là sáng 10/8 (đêm qua giờ Việt Nam) tại tòa án Westminster. Theo Giadinhvietnam, lần này, Minh Béo thừa nhận các tội: Quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi và có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi. Bên cạnh đó, tội hẹn hò gặp gỡ với dự tính có hành động dâm ô với trẻ vị thành niên anh không thừa nhận nên được bỏ qua. Với các tội danh trên, công tố viên đưa ra mức án là 18 tháng tù. Bản tuyên án sẽ được đưa ra vào ngày 16/12.

Trên tờ Tri Thức Trực Tuyến, phóng viên Ngọc Lan có mặt tại phiên tòa cho hay, khi Minh Béo nhận tội trong phiên 10/8 sẽ có những trường hợp sau xảy ra. Nếu mức án bằng với thời gian tạm giam thì nam danh hài sẽ bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Song nếu mức án cao hơn thời gian tạm giam thì Minh Béo phải tiếp tục thi hành án tại nhà tù. Trang Người đưa tin nhận định, luật sư người Nhật Mia Yamamoto bào chữa cho Minh Béo sẽ có cách thương lượng với công tố để nam nghệ sĩ 39 tuổi có mức án phù hợp vì bà không muốn thân chủ phải ngồi tù. Mới đây, cộng đồng mạng Việt lan tỏa thông tin Minh Béo tự tử tại nhà tù vì gặp áp lực, suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, phía gia đình nam danh hài cũng lên tiếng khẳng định Minh Béo vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Chia sẻ trên Thanh Niên, ông Hồng Phước Kiên, anh trai của Minh Béo cho biết: "Gia đình tôi khẳng định rằng, đến tối 7/10, Minh Béo vẫn khỏe mạnh. Tôi cũng đang dàn xếp công việc để chuẩn bị qua trở lại Mỹ hoàn tất các thủ tục chuẩn bị cho phiên tòa xử sắp tới, theo lịch sẽ diễn ra vào ngày 16/12...".

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