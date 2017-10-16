Mê mải chơi với con, chị gái Ngọc Trinh lộ nguyên vòng 1 có lúc muốn rơi ra ngoài

Nằm trên giường đùa vui với con, chị gái “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh vô tư để lộ vòng 1 khủng khiến mọi người 'đỏ mắt' khi nhìn vào.

Nếu như Ngọc Trinh được mọi người ưu ái gọi bằng cái tên “Nữ hoàng nội y” nhờ thân hình sexy gợi cảm hút mắt người nhìn thì chị gái Ngọc Bích của cô cũng không kém cạnh.

Chị gái Ngọc Trinh không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, cuốn hút mà còn gây chú ý bởi vóc dáng cân đối và số đo 3 vòng ấn tượng. Đặc biệt, chị gái nữ diễn viên Vòng eo 56 còn gây chú ý bởi gu thời trang táo bạo, rất siêng khoe vòng 1 căng tròn cuốn hút.

Mới đây, Ngọc Bích đã khiến dân mạng khá sốc khi để lộ gần như nguyên vòng 1 khủng khi mải chơi cùng con.

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