Mê mải chơi với con, chị gái Ngọc Trinh lộ nguyên vòng 1 có lúc muốn rơi ra ngoài

Giải trí 16/10/2017 19:36

Nằm trên giường đùa vui với con, chị gái “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh vô tư để lộ vòng 1 khủng khiến mọi người 'đỏ mắt' khi nhìn vào.

Nếu như Ngọc Trinh được mọi người ưu ái gọi bằng cái tên “Nữ hoàng nội y” nhờ thân hình sexy gợi cảm hút mắt người nhìn thì chị gái Ngọc Bích của cô cũng không kém cạnh.

Chị gái Ngọc Trinh không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, cuốn hút mà còn gây chú ý bởi vóc dáng cân đối và số đo 3 vòng ấn tượng. Đặc biệt, chị gái nữ diễn viên Vòng eo 56 còn gây chú ý bởi gu thời trang táo bạo, rất siêng khoe vòng 1 căng tròn cuốn hút. 

Mới đây, Ngọc Bích đã khiến dân mạng khá sốc khi để lộ gần như nguyên vòng 1 khủng khi mải chơi cùng con.

Chị gái Ngọc Trinh - Ngọc Bích lộ nguyên vòng 1 muốn rơi cả ra ngoài
Mải mê chơi với con trai...

Chị gái Ngọc Trinh - Ngọc Bích lộ nguyên vòng 1 muốn rơi cả ra ngoài
... Ngọc Bích để lộ nguyên vòng 1 căng tròn khiến người nhìn nhức mắt - Ảnh: Internet

Chị gái Ngọc Trinh - Ngọc Bích lộ nguyên vòng 1 muốn rơi cả ra ngoài
Trước đó, người đẹp cũng gây sốc với bộ ảnh "mặc như không mặc" chụp cùng bạn trai - Ảnh: Internet

Chị gái Ngọc Trinh - Ngọc Bích lộ nguyên vòng 1 muốn rơi cả ra ngoài
Nổi tiếng vì sở hữu vòng 1 khủng cùng cách ăn mặc táo bạo...

Chị gái Ngọc Trinh - Ngọc Bích lộ nguyên vòng 1 muốn rơi cả ra ngoài
... Ngọc Bích rất chăm khoe vòng 1 ngoại cỡ của mình - Ảnh: Internet

Chị gái Ngọc Trinh - Ngọc Bích lộ nguyên vòng 1 muốn rơi cả ra ngoài
Chưa dừng lại, Ngọc Bích cũng không ít lần dìm hàng em gái mỗi khi bên cạnh nhau - Ảnh: Internet

Chị gái Ngọc Trinh - Ngọc Bích lộ nguyên vòng 1 muốn rơi cả ra ngoài
Trong khi "Nữ hoàng nội y" ăn mặc đơn giản thì Ngọc Bích lại ăn mặc thiếu vải, thường xuyên khoe vòng 1 nóng bỏng thế này đây - Ảnh: Internet

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