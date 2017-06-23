MC Kỳ Duyên đẹp 'phát hờn' dự lễ tốt nghiệp con gái

Trong lễ tốt nghiệp của con gái, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung, được nhiều người khen "trông như chị gái của con".

Mới đây, MC Kỳ Duyên đăng tải loạt ảnh trong lễ tốt nghiệp của con gái Yeenli. Nữ MC không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc khi con gái đã trưởng thành và xinh đẹp. Kỳ Duyên không đặt nặng vấn đề chọn ngành của con, luôn ủng hộ và mong con gái được sống với đam mê, thành thật với chính mình và trở thành người tốt.

Một điều gây chú ý khác đó là MC Kỳ Duyên mặc váy hai dây khoe vòng một gợi cảm, quyến rũ. Thậm chí, nhiều người cho rằng nữ MC trẻ trung đến mức trông như chị của con gái mình.

Một số hình ảnh nóng bỏng khác của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến nhiều người "ngả mũ" thán phục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-ky-duyen-dep-phat-hon-du-le-tot-nghiep-con-gai-216009.html