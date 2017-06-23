MC Kỳ Duyên đẹp 'phát hờn' dự lễ tốt nghiệp con gái

Giải trí 23/06/2017 14:27

Trong lễ tốt nghiệp của con gái, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung, được nhiều người khen "trông như chị gái của con".

Mới đây, MC Kỳ Duyên đăng tải loạt ảnh trong lễ tốt nghiệp của con gái Yeenli. Nữ MC không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc khi con gái đã trưởng thành và xinh đẹp. Kỳ Duyên không đặt nặng vấn đề chọn ngành của con, luôn ủng hộ và mong con gái được sống với đam mê, thành thật với chính mình và trở thành người tốt.

MC Kỳ Duyên đẹp 'phát hờn' dự lễ tốt nghiệp con gái - Ảnh 1
MC Kỳ Duyên không giấu nổi niềm hạnh phúc trong ngày lễ tốt nghiệp của con gái - Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên đẹp 'phát hờn' dự lễ tốt nghiệp con gái - Ảnh 2
Con gái của MC Kỳ Duyên rất xinh đẹp và giống mẹ - Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên đẹp 'phát hờn' dự lễ tốt nghiệp con gái - Ảnh 3
MC Kỳ Duyên rạng rỡ trong ngày đặc biệt này - Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên đẹp 'phát hờn' dự lễ tốt nghiệp con gái - Ảnh 4
Con gái Kỳ Duyên vui vẻ trong lễ tốt nghiệp - Ảnh: FBNV

Một điều gây chú ý khác đó là MC Kỳ Duyên mặc váy hai dây khoe vòng một gợi cảm, quyến rũ. Thậm chí, nhiều người cho rằng nữ MC trẻ trung đến mức trông như chị của con gái mình.

MC Kỳ Duyên đẹp 'phát hờn' dự lễ tốt nghiệp con gái - Ảnh 5
MC Kỳ Duyên gây chú ý vì vòng một căng tràn đầy sức sống - Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên đẹp 'phát hờn' dự lễ tốt nghiệp con gái - Ảnh 6
MC Kỳ Duyên trẻ trung, "ăn đứt" gái đôi mươi - Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên đẹp 'phát hờn' dự lễ tốt nghiệp con gái - Ảnh 7
Nhiều người nhận xét trông hai mẹ con như hai chị em - Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên đẹp 'phát hờn' dự lễ tốt nghiệp con gái - Ảnh 8
Kỳ Duyên khoe ảnh cùng con gái dự lễ tốt nghiệp cấp hai 4 năm trước, trông nữ MC vẫn không có gì thay đổi - Ảnh: FBNV

Một số hình ảnh nóng bỏng khác của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến nhiều người "ngả mũ" thán phục.

MC Kỳ Duyên đẹp 'phát hờn' dự lễ tốt nghiệp con gái - Ảnh 9
Kỳ Duyên dịu dàng, thướt tha - Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên đẹp 'phát hờn' dự lễ tốt nghiệp con gái - Ảnh 10
Ngay cả khi để mặt mộc vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì nhan sắc xinh đẹp - Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên đẹp 'phát hờn' dự lễ tốt nghiệp con gái - Ảnh 11
Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên đẹp 'phát hờn' dự lễ tốt nghiệp con gái - Ảnh 12
Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên đẹp 'phát hờn' dự lễ tốt nghiệp con gái - Ảnh 13
Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên đẹp 'phát hờn' dự lễ tốt nghiệp con gái - Ảnh 14
Chẳng ai tin Kỳ Duyên đã ngoài 50 tuổi - Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên đẹp 'phát hờn' dự lễ tốt nghiệp con gái - Ảnh 15
Nhan sắc thách thức thời gian của Kỳ Duyên - Ảnh: FBNV

MC Kỳ Duyên đẹp 'phát hờn' dự lễ tốt nghiệp con gái - Ảnh 16
Kỳ Duyên và người tình kém tuổi không hề có sự cách biệt tuổi tác do nữ MC quá trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh: FBNV

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