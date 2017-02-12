Mẫu cao 1,75m đã có bạn trai mới khi vừa chia tay chàng lùn 1,26m

Mẫu 9X cho hay, chuyện tình mới vô cùng thuận lợi nên tiếp thêm cho cô nhiều năng lượng cho cuộc sống và công việc. Trong năm 2016, Thanh Thảo đã thực hiện tốt những kế hoạch đề ra. Vừa qua, cô cũng có chuyến đi Pháp mở ra nhiều cơ hội làm việc ở môi trường chuyên nghiệp.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Thanh Thảo - tình cũ của nam diễn vên hài Xuân Tiến (SN 1993, cao 1,26m) xác nhận đã có bạn trai mới. Sau chia tay Xuân Tiến, cô vẫn xem anh là bạn bè thân thiết và thường xuyên trò chuyện qua lại.

"Bạn trai mới bằng tuổi tôi và không hoạt động trong lĩnh vực giải trí . Tôi chỉ tiết lộ bấy nhiêu thôi và không muốn chia sẻ thêm quá nhiều. Tôi không muốn đời tư bị chú ý như trước. Anh ủng hộ tôi theo nghề người mẫu. Đây là một trong những động lực, cũng như tiếp thêm đam mê để tôi theo nghề".cô tâm sự trên Zing.vn.

Nhắc về chuyện tình với Xuân Tiến, Thanh Thảo khẳng định chưa bao giờ hối tiếc khi yêu chàng lun 1,26m. Khi yêu, cả hai luôn hết mình và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất cho đối phương. Với chân dài 1,75m, tình yêu đã qua là một kỷ niệm đáng nhớ cô luôn trân trọng.

"Khi yêu, chúng tôi nhận được nhất nhiều lời đàm tiếu, phán xét... không hay. Song cả hai vẫn cố gắng vượt qua để chứng minh tình yêu. Nhưng mọi chuyện đã qua, hiện dù hết yêu chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau" - cô chia sẻ.

Trần Xuân Tiến (SN 1993 tại Quảng Nam) sở hữu chiều cao 1.2m, được khán giả yêu mến qua các vai diễn hài hước trong nhóm DamTV từ năm 2012.

Tự ti với ngoại hình, Xuân Tiến nhiều lần bị trầm cảm khi đến trường. Thậm chí, anh còn không chơi thân hay tiếc xúc với bất kỳ ai. Khi học lớp 10, được bạn bè động viên, Xuân Tiến dần thay đổi suy nghĩ tích cực hơn.

Sau 1 năm nổi tiếng, hình ảnh Xuân Tiến và bạn gái người mẫu Lê Thanh Thảo xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn giải trí. Tình yêu của cặp đôi đũa lệch nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Trước đây, bản thân Thảo và Tiến chưa hề có ý định công khai chuyện tình cảm để nhận được sự cảm thông. "Nhiều bạn buông những câu không hay mà tụi mình đọc tủi thân kinh khủng, chỉ biết khóc lóc" - Tiến chia sẻ.

Chàng trai sinh năm 1993 thừa nhận, anh chưa bao giờ sám nghĩ sẽ yêu Thảo vì vốn là người kém may mắn về ngoại hình. Tuy nhiên, 'chân dài' 1,75m luôn là người giúp Tiến thay đổi suy nghĩ từng ngày. Vì vậy, sau gần 2 năm yêu nhau, họ hoàn toàn tự tin xuất hiện trước công chúng.