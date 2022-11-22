Mai Phương Thúy, Thùy Dung: 2 nàng hậu với đường tình duyên bí ẩn luôn gây tò mò "cực mạnh" với netizen

Giải trí 22/11/2022 13:17

Mai Phương Thúy và Thùy Dung đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam từ cách đây hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, trái với mong đợi của fan, 2 người đẹp ở tuổi U40 vẫn "bình chân" trong việc kết hôn.

Hoa hậu Mai Phương Thúy: 34 tuổi vẫn thích độc thân, làm việc quên lấy chồng

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2006. Thời điểm ấy, Mai Phương Thúy được đánh giá cao cả về hình thể lẫn trí tuệ. Ngoài đạt danh hiệu Hoa hậu cao quý, năm 2006 cô còn đỗ trường Đại học Ngoại thương với mức điểm cao. Mai Phương Thúy cũng gây ấn tượng với câu trả lời ứng xử thông minh tại đêm Chung kết.

Mai Phương Thúy, Thùy Dung: 2 nàng hậu với đường tình duyên bí ẩn luôn gây tò mò 'cực mạnh' với netizen - Ảnh 1Mai Phương Thúy, Thùy Dung: 2 nàng hậu với đường tình duyên bí ẩn luôn gây tò mò 'cực mạnh' với netizen - Ảnh 2

Bắt đầu từ đây, Mai Phương Thúy bước chân vào làng giải trí và 14 năm sau, cô vẫn là gương mặt đắt show trong nhiều sự kiện. Cô còn kinh doanh từ nhà hàng cho đến bất động sản và đầu tư chứng khoán. Cô cũng là người đẹp duy nhất trong dàn Hoa hậu Việt Nam dám "mạnh miệng" về tiền bạc.

Mai Phương Thúy, Thùy Dung: 2 nàng hậu với đường tình duyên bí ẩn luôn gây tò mò 'cực mạnh' với netizen - Ảnh 3

Theo lời Mai Phương Thúy, cô hiện sở hữu nhiều căn hộ ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hiện tại, người đẹp đang ở trong căn hộ mới ngay đường Lê Thánh Tôn – quận 1 và di chuyển bằng một xế hộp hạng sang.

Mai Phương Thúy, Thùy Dung: 2 nàng hậu với đường tình duyên bí ẩn luôn gây tò mò 'cực mạnh' với netizen - Ảnh 4

Ngoài bất động sản, người đẹp còn sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đắt tiền. Mai Phương Thúy có cả bộ sưu tập giày dép, túi xách đến từ những thương hiệu hàng đầu như Hermes, Chanel, Dior, Louis Vuiton… với tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Mai Phương Thúy, Thùy Dung: 2 nàng hậu với đường tình duyên bí ẩn luôn gây tò mò 'cực mạnh' với netizen - Ảnh 5Mai Phương Thúy, Thùy Dung: 2 nàng hậu với đường tình duyên bí ẩn luôn gây tò mò 'cực mạnh' với netizen - Ảnh 6

Nhờ giỏi kinh doanh nên Mai Phương Thúy phát ngôn về tiền bạc cô cũng khá phóng khoáng. Người đẹp nói: "Tôi không nghèo vì tôi đầu tư theo cách tiền phải đẻ ra tiền, nếu có nguy cơ thất bại tôi không làm và tôi cũng không để chuyện đó xảy ra". Trước đó, người đẹp cũng có phát ngôn khá tự tin về tiền bạc rằng: "Tôi không thích chạy theo tiền bạc. Vì thế, tôi để tiền bạc chạy theo tôi".

Mai Phương Thúy, Thùy Dung: 2 nàng hậu với đường tình duyên bí ẩn luôn gây tò mò 'cực mạnh' với netizen - Ảnh 7

34 tuổi có trong tay tài sản khổng lồ nhờ kinh doanh đúng cách nhưng đường tình duyên của Mai Phương Thúy vẫn là ẩn số. Cô không công khai chuyện riêng tư và thời điểm hiện tại, Mai Phương Thúy chưa sẵn sàng cho chuyện lấy chồng. Dù kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng khi bị truy hỏi về bạn trai, cô cũng tiết lộ đôi chút. Bạn trai của cô hiện tại là người mà cô quen từ năm 20 tuổi. Tính đến nay, hai người đã có hơn 10 năm ở cạnh nhau. Dù vậy, cả hai vẫn chưa có kế hoạch kết hôn.

Hoa hậu Thùy Dung: Độc thân kín tiếng

Thùy Dung đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2008. Cô vượt qua được những gương mặt nổi trội như Nguyễn Thụy Vân, Đậu Thị Hồng Phúc bởi gương mặt mang vẻ đẹp Á đông, mái tóc dài duyên dáng.

Mai Phương Thúy, Thùy Dung: 2 nàng hậu với đường tình duyên bí ẩn luôn gây tò mò 'cực mạnh' với netizen - Ảnh 8Mai Phương Thúy, Thùy Dung: 2 nàng hậu với đường tình duyên bí ẩn luôn gây tò mò 'cực mạnh' với netizen - Ảnh 9

Khi đăng quang, người đẹp được nhận xét là cô gái lạ bởi khi đi thi Thùy Dung là thí sinh hiếm hoi không có một ê-kíp chuyên nghiệp hỗ trợ. Nói về việc đoạt ngôi vương miện Hoa hậu, lúc bấy giờ Thùy Dung chia sẻ tham dự cuộc thi Hoa hậu 2008 là sự ngẫu nhiên và đăng quang cũng vô cùng bất ngờ không có sự chuẩn bị.

14 năm trôi sau đăng quang Thùy Dung vẫn cứ lạc lõng với những hoạt động không showbiz cũng chẳng nghề nghiệp cụ thể.

Mai Phương Thúy, Thùy Dung: 2 nàng hậu với đường tình duyên bí ẩn luôn gây tò mò 'cực mạnh' với netizen - Ảnh 10

Hiện tại, công chúng thấy họa hoằn lắm Thùy Dung mới xuất hiện tại một sự kiện mà toàn là của người quen. Cô cũng chẳng mấy khi trưng trổ đi xe sang hay se sua hàng hiệu cho bằng chị bằng em. Đúng như cách cô viết trong hồi ký: "Tôi là một người hơi ít nói, sống thiên về nội tâm và hay suy tư lặng lẽ. Có thể tôi giữ một vẻ mặt có vẻ lạnh lùng và hay im lặng, nhưng thực ra tôi lại hay quan sát và để tâm đến nhưng điều nhỏ nhặt xung quanh mình. Các mối quan hệ được tôi vun trồng theo cách chậm và chắc".

Mai Phương Thúy, Thùy Dung: 2 nàng hậu với đường tình duyên bí ẩn luôn gây tò mò 'cực mạnh' với netizen - Ảnh 11

Có người khen Thùy Dung sau đăng quang có cuộc sống sạch sẽ không điều tiếng nhưng cũng có người cho rằng cô khá nhạt. Thậm chí, Thùy Dung chưa để lại dấu ấn và cũng chẳng có cống hiến gì cho xứng đáng với vương miện cô từng đội.

Mai Phương Thúy, Thùy Dung: 2 nàng hậu với đường tình duyên bí ẩn luôn gây tò mò 'cực mạnh' với netizen - Ảnh 12

Chính Thùy Dung từng thừa nhận: "Từ ngày có danh xưng hoa hậu, cái tôi được nhiều nhất là các mối quan hệ. Tiền tôi kiếm không nhiều, thu nhập chủ yếu nhờ đi sự kiện. Ngày xưa tôi non nớt quá nên bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền. Nhãn hàng gọi đến mời quảng cáo nhưng tôi không biết cách nói chuyện. Họ hỏi lấy cát-sê bao nhiêu, tôi cứ hẹn mãi vì không biết... lấy bao nhiêu là vừa. Thế là mất".

Mai Phương Thúy, Thùy Dung: 2 nàng hậu với đường tình duyên bí ẩn luôn gây tò mò 'cực mạnh' với netizen - Ảnh 13

Về đời tư, Hoa hậu Thùy Dung cũng vướng vào một vài chuyện tình. Tuy nhiên ở hiện tại, người đẹp vẫn độc thân và cực kỳ kín tiếng. Hơn một thập kỷ sau đăng quang, nhiều Hoa hậu đã kết hôn nhưng Thùy Dung vẫn "bình chân" trong chuyện này.

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