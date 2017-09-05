Mải mê tạo dáng điệu đà, Khánh Thy không thể tin Phan Hiển lại 'nhẫn tâm' làm điều này với mình

Giải trí 05/09/2017 10:51

Khánh Thy diện bộ đồ bơi gợi cảm màu tối và tích cực tạo dáng trên bãi biển. Tuy nhiên, do quá mải mê nên "Nữ hoàng dancesport" không thể ngờ là chồng trẻ đang bí mật chụp ảnh để dìm hàng mình trên mạng xã hội.

Khánh Thy chia sẻ bài viết của Phan Hiển và tỏ ý giận dỗi khi chồng vô tư dìm hàng vợ trên trang cá nhân.

Theo đó, "Nữ hoàng dancesport" cho biết cô rất thích mẫu áo tắm gợi cảm này nên mới nảy ra ý định chụp một bộ ảnh thật “ảo diệu” để giới thiệu xu hướng đồ bơi mới đến các chị em U30 trở lên.

Vợ chồng Khánh Thy, Phan Hiển chụp ảnh nghỉ lễ 2/9 tại Phan Thiết
Phan Hiển tranh thủ dìm hàng khi Khánh Thy đang mải mê tạo dáng - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, Khánh Thy còn chưa kịp chỉnh sửa hình để đăng lên thì ông xã của cô đã hé lộ những bức ảnh hậu trường hết sức hài hước. Trên bãi biển Phan Thiết, bà mẹ một con khoe vóc dáng gợi cảm, mặn mà trong bộ đồ tắm đan chéo hai bên hông và liên tục kiễng chân để làm tôn lên đôi chân trắng sứ.

Có thể thấy, mặc dù đã ngoài 30 nhưng nhờ có người bạn đời trẻ trung nên Khánh Thy lúc nào cũng vui vẻ, nhí nhảnh như những ngày còn chưa lấy chồng. 

Vợ chồng Khánh Thy, Phan Hiển chụp ảnh nghỉ lễ 2/9 tại Phan Thiết
Cặp vợ chồng tranh thủ dịp nghỉ lễ để đi du lịch tại Phan Thiết (Bình Thuận). Ảnh: FBNV

Gia đình Phan Hiển - Khánh Thy đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng ngắn hạn tại Phan Thiết (Bình Thuận). Cặp vợ chồng được cư dân mạng ngưỡng mộ hết sức vì dù kết hôn đã lâu nhưng lúc nào cũng dành cho nhau những cử chỉ quan tâm rất tình tứ và ngọt ngào.

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