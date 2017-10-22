Mải mê biểu diễn, Sơn Tùng M-TP bị dính sự cố lộ phần nhạy cảm trước hàng nghìn khán giả

Giải trí 22/10/2017 12:15

Biểu diễn quá sung, Sơn Tùng M-TP lộ hết phần nhạy cảm của cơ thể trên sân khấu. Những hình ảnh hớ hênh của nam ca sĩ nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội.

Sơn Tùng được khán giả trẻ yêu thích với phong cách biểu diễn trẻ trung, sôi động, sáng tạo với nhiều bản hit do chính anh sáng tác. Song, mới đây, những hình ảnh của giọng ca "Thái Bình mồ hôi rơi" bị “lộ hàng” khi đang biểu diễn được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng khiến fan ngỡ ngàng.

Theo hình ảnh được ghi nhận thì nam ca sĩ đang mải mê biểu diễn với phong cách trẻ trung gồm áo thể thao, quần jeans rách. Bộ trang phục tưởng kín đáo và khá an toàn nhưng lại “phản chủ” khi nam ca sĩ thể hiện màn vũ đạo quá sung.

Mải mê biểu diễn, Sơn Tùng M-TP bị dính sự cố lộ phần nhạy cảm trước hàng nghìn khán giả - Ảnh 1
Hình ảnh Sơn Tùng đang say mê biểu diễn trên sân khấu với phong cách trẻ trung, năng động - Ảnh: Internet

Mải mê biểu diễn, Sơn Tùng M-TP bị dính sự cố lộ phần nhạy cảm trước hàng nghìn khán giả - Ảnh 2
Tuy nhiên, vì nhảy quá sung, một phần nội y của anh đã bị lộ sau đó ít phút. Hình ảnh này nhanh chóng được chụp lại và lan truyền trên các trang mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mải mê biểu diễn, Sơn Tùng M-TP bị dính sự cố lộ phần nhạy cảm trước hàng nghìn khán giả - Ảnh 3
Trước đó, chủ nhân của bản hit Chúng ta không thuộc về nhau cũng không ít lần khiến khán giả đỏ mặt vì mắc lỗi trang phục thế này - Ảnh: Internet

Mải mê biểu diễn, Sơn Tùng M-TP bị dính sự cố lộ phần nhạy cảm trước hàng nghìn khán giả - Ảnh 4
Chiếc quần bó sát đã "phản chủ" khiến nam ca sĩ chỉ muốn độn thổ - Ảnh: Internet

Mải mê biểu diễn, Sơn Tùng M-TP bị dính sự cố lộ phần nhạy cảm trước hàng nghìn khán giả - Ảnh 5
Không chỉ lộ ảnh phản cảm trên sân khấu mà giọng ca Lạc trôi từng khiến fan điên đảo khi chia sẻ ảnh bán nude trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Nhiều cô gái khóc như mưa khi gặp Sơn Tùng MTP: Biết lý do ai cũng phải sốc nặng

Nhiều cô gái khóc như mưa khi gặp Sơn Tùng MTP: Biết lý do ai cũng phải sốc nặng

Trong buổi ký tặng sách "Chạm tới giấc mơ" của Sơn Tùng MTP, nhiều người thắc mắc vì sao lại có đông fan nữ khóc lóc sướt mướt đến thế? Trên thực tế, các cô gái này rơi nước mắt không phải bởi chuyện gì to tát mà đơn giản vì quá vui khi gặp thần tượng.

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