Mải mê biểu diễn, Sơn Tùng M-TP bị dính sự cố lộ phần nhạy cảm trước hàng nghìn khán giả

Sơn Tùng được khán giả trẻ yêu thích với phong cách biểu diễn trẻ trung, sôi động, sáng tạo với nhiều bản hit do chính anh sáng tác. Song, mới đây, những hình ảnh của giọng ca "Thái Bình mồ hôi rơi" bị “lộ hàng” khi đang biểu diễn được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng khiến fan ngỡ ngàng.

Theo hình ảnh được ghi nhận thì nam ca sĩ đang mải mê biểu diễn với phong cách trẻ trung gồm áo thể thao, quần jeans rách. Bộ trang phục tưởng kín đáo và khá an toàn nhưng lại “phản chủ” khi nam ca sĩ thể hiện màn vũ đạo quá sung.