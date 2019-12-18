Mặc kệ mọi lời đồn đoán, Ngọc Lan tiếp tục công khai ảnh ôm thân mật 'trai lạ' hậu ly hôn

Giải trí 18/12/2019 11:26

Diễn viên Ngọc Lan một lần nữa chứng minh rằng cuộc sống của mình vẫn rất ổn, tích cực khoe ảnh đi chơi vui vẻ cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Sau khi xác nhận ly hôn với Thanh Bình vào giữa tháng 11 vừa qua, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Cô tích cực chia sẻ về cuộc sống độc thân trên trang cá nhân. Mỹ nhân phim "Bán chồng" có hàng loạt động thái chứng minh cuộc sống của mình vẫn rất ổn.

Ngày càng trẻ trung xinh đẹp, cô nhận lời mời tham gia nhiều sự kiện và luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng ngời nhất. Bên cạnh đó, Ngọc Lan dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và con trai, cùng bé Louis đi du lịch trong và ngoài nước.

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Ngọc Lan được quyền nuôi con trai đầu lòng khi chia tay Thanh Bình - Ảnh: FB
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Cuộc sống bình yên của "Kiều nữ" sau biến cố hôn nhân - Ảnh: FB

Mới đây, nữ diễn viên hào hứng đăng tải loạt ảnh thân mật bên bạn thân. Không bận tâm đến những lời đồn đoán của dư luận, nàng "Kiều nữ" thoải mái ôm, tựa đầu vào vai diễn viên Quốc Bảo.

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Hình ảnh vừa được cô nàng công khai trên trang cá nhân - Ảnh: FB

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Ngọc Lan lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên đồng nghiệp - Ảnh: FB

Trước đó ít ngày, cô nàng gây xôn xao khi khoe ảnh đi mua sắm cùng hội bạn thân. Trong loạt ảnh được đăng tải, dân mạng chú ý đến khoảnh khắc Ngọc Lan ôm vai thân mật với một người đàn ông lạ mặt. Thực chất mối quan hệ này không có gì bất thường. Đây chỉ là một thành viên trong hội bạn thân của vợ cũ Thanh Bình, có cả nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

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Hình ảnh gây xôn xao cách đây ít ngày - Ảnh: FB

Hiện người hâm mộ vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho Ngọc Lan. Nhiều người hy vọng cô sớm vượt qua biến cố hôn nhân và xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

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Kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với Ngọc Lan, cuộc sống của diễn viên Thanh Bình trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

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Từ khóa:   Ngọc Lan Thanh Bình Ngọc Lan và Thanh Bình

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