Mặc kệ mọi lời đồn đoán, Ngọc Lan tiếp tục công khai ảnh ôm thân mật 'trai lạ' hậu ly hôn

Sau khi xác nhận ly hôn với Thanh Bình vào giữa tháng 11 vừa qua, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Cô tích cực chia sẻ về cuộc sống độc thân trên trang cá nhân. Mỹ nhân phim "Bán chồng" có hàng loạt động thái chứng minh cuộc sống của mình vẫn rất ổn.

Ngày càng trẻ trung xinh đẹp, cô nhận lời mời tham gia nhiều sự kiện và luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng ngời nhất. Bên cạnh đó, Ngọc Lan dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân và con trai, cùng bé Louis đi du lịch trong và ngoài nước.