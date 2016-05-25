Lý Nhã Kỳ khiến fans nể phục khi thực hiện hành động này ở sân bay

Vừa bước chân ra khỏi sân bay, cô vô cùng bất ngờ xúc động khi hàng trăm fans hâm mộ đã đợi sẵn ở sân bay từ rất lâu, ào tới nồng nhiệt đón chào cô trở về và đồng loạt hô to “Lady Kỳ”, “Diana của Việt Nam”, bày tỏ tình cảm yêu mến sâu sắc và niềm tự hào dành cho cô. Các fans còn chuẩn bị rất nhiều những tấm băng rôn, hình ảnh của Lý Nhã Kỳ ghi dấu ấn tại Cannes suốt những ngày qua.

Tối nay, 8h tối, Lý Nhã Kỳ cùng với ekip của mình là chuyên gia trang điểm Minh Lộc, nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất sau hành trình 9 tham dự LHP Cannes và ghi dấu ấn là một “làn gió mới” trên thảm đỏ như nhận định của những nhân vật quyền lực, những người nổi tiếng, giới truyền thông quốc tế tại Cannes.

Đáp lại tình cảm của fans hâm mộ, Lý Nhã Kỳ cực kỳ thân thiện, nồng nhiệt cùng các fans chụp hình kỷ niệm, trò chuyện, lắng nghe lời chia sẻ tâm sự của các fans.

Cô rất xúc động khi biết có nhiều em phải đi từ rất xa, rất sớm để kịp đến sân bay cùng các bạn đón thần tượng, có cô bé đang ở Thái Lan, biết giờ về của Lý Nhã Kỳ nên đã đáp chuyến bay sớm về trước Lý Nhã Kỳ 2 tiếng đồng hồ để đợi ở sân bay gặp gỡ cô, bất ngờ hơn khi có cả những phụ nữ lớn tuổi cũng tập trung chờ đón, bày tỏ sự ngưỡng mộ và mong được một lần chụp hình chung cùng Lý Nhã Kỳ…

Trong giây phút gặp gỡ, các fan hâm mộ đã thi nhau nói rằng, các em đã rất tự hào khi Lý Nhã Kỳ ghi dấu ấn cực kỳ ấn tượng không thua kém gì các sao lớn quốc tế tại Cannes, đã giúp hình ảnh Viêt Nam gây chú ý mạnh tại thảm đỏ LHP hàng đầu thế giới.

Niềm tự hào đó đã khiến các em mong ngóng từng giây phút Lý Nhã Kỳ xuất hiện, háo hức chờ đợi ngày cô trở về để được bày tỏ trực tiếp với cô tình cảm của mình.

Các fan cũng đã gọi tên Lý Nhã Kỳ là “lady Kỳ” hay “Công nương Diana của Việt Nam” một cách hãnh diện, họ tự hào theo cách mà tờ tạp chí uy tín hàng đầu của Pháp đã mệnh danh Lý Nhã Kỳ.

Xúc động trước tình cảm của người hâm mộ, Lý Nhã Kỳ đã dành cho các fan những cái ôm thân thiết, đầy yêu mến.

Các fans đặc biệt xúc động đến ngẩn ngơ khi thấy Lý Nhã Kỳ cúi chào cảm ơn fans một cách trân trọng trước khi chia tay. Trải qua chặng bay dài từ Pháp về Việt Nam, mọi mệt mỏi sau chặng đường dài của Lý Nhã Kỳ đã tan biến hết khi cô được đón nhận tình cảm sâu sắc, ấm áp từ người hâm mộ.

Lên xe để trở về, Lý Nhã Kỳ vẫn tiếp tục nán lại để ký tặng và chụp hình selfie cùng người hâm mộ vô cùng thân thiện. Các fans cho biết, sự thân thiện của Lý Nhã Kỳ chính là một trong những lý do khiến họ đặt rất nhiều tình cảm vào thần tượng của mình.

Lý Nhã Kỳ cho biết, sau khi tạm biệt fans, cô đến thẳng nhà mẹ để thăm mẹ sau những ngày vắng mặt.

Ảnh: Huy Nguyễn - Lê Huy - Thanh Tâm