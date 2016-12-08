Lý Nhã Kỳ đeo nhẫn 60 tỷ ở ngón áp út, úp mở chuyện lên xe hoa?

Nữ diễn viên 'Mùa hè lạnh' vừa khiến dư luận đặt nghi án cô sắp lên xe hoa khi khoe ảnh đeo nhẫn kim cương hàng chục tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, từ năm 23 tuổi, Lý Nhã Kỳ đã khởi nghiệp kinh doanh và hiện là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Sau hơn 10 năm xây dựng sự nghiệp, đến hôm nay tập đoàn của Lý Nhã Kỳ chuyên phân phối kim cương, kim hoàn lớn nhất Việt Nam, mang đến những thương hiệu trang sức hàng đầu thế giới.

Lý Nhã Kỳ sở hữu khối tài sản khiến ai cũng đáng mơ ước, siêu xe 40 tỷ, biệt thự 50 tỷ, váy áo hàng hiệu danh giá, trang sức kim cương hàng chục tỷ đồng, các khu bất động sản khó định giá...

Nổi tiếng, giàu có là vậy, song nữ diễn viên 'Mùa hè lạnh' chưa một lần tiết lộ về một nửa của mình. Mới đây, cô chia sẻ hình ảnh đeo chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út được định giá khoảng 60 tỷ đồng, kèm trạng thái: "Post tấm hình lên, viết stt 10 lần rồi lại xoá, cuối cùng xin không viết gì hết trong tấm hình này". Trước đó, cô cũng từng sở hữu chiếc nhẫn với giá 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất chính là bình luận của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ về bức ảnh của Lý Nhã Kỳ. Anh viết: "Người ta khoe là sắp cưới chồng, chứ không phải là khoe nhẫn đâu ạ".

Lập tức, Lý Nhã Kỳ vào đối đáp: "Cuối cùng anh vẫn là người hiểu em nhất nè, có người bạn hiểu mình như vậy nên Lý Nhã Kỳ rất trân trọng". Chính câu trả lời của Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người ngầm hiểu rằng cô đang úp mở chuyện sắp lên xe hoa.

Ngoài ra, khi Kasim Hoàng Vũ cho rằng chuyện mình tiết lộ là một điềm lành thì Lý Nhã Kỳ còn khẳng định lại: "Anh mà tiết lộ là đúng 100% không sai...".

Trước các lời úp mở của Lý Nhã Kỳ, nhiều fan hâm mộ đã vào bày tỏ niềm vui và trông chờ ngày nữ diễn viên ngồi trên xe hoa sẽ mau sớm đến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-nha-ky-deo-nhan-60-ty-o-ngon-ap-ut-up-mo-chuyen-len-xe-hoa-169329.html