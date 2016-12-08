Lý Nhã Kỳ đeo nhẫn 60 tỷ ở ngón áp út, úp mở chuyện lên xe hoa?

Giải trí 08/12/2016 10:29

Nữ diễn viên 'Mùa hè lạnh' vừa khiến dư luận đặt nghi án cô sắp lên xe hoa khi khoe ảnh đeo nhẫn kim cương hàng chục tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, từ năm 23 tuổi, Lý Nhã Kỳ đã khởi nghiệp kinh doanh và hiện là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Sau hơn 10 năm xây dựng sự nghiệp, đến hôm nay tập đoàn của Lý Nhã Kỳ chuyên phân phối kim cương, kim hoàn lớn nhất Việt Nam, mang đến những thương hiệu trang sức hàng đầu thế giới.

Lý Nhã Kỳ sở hữu khối tài sản khiến ai cũng đáng mơ ước, siêu xe 40 tỷ, biệt thự 50 tỷ, váy áo hàng hiệu danh giá, trang sức kim cương hàng chục tỷ đồng, các khu bất động sản khó định giá...

Nổi tiếng, giàu có là vậy, song nữ diễn viên 'Mùa hè lạnh' chưa một lần tiết lộ về một nửa của mình. Mới đây, cô chia sẻ hình ảnh đeo chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út được định giá khoảng 60 tỷ đồng, kèm trạng thái: "Post tấm hình lên, viết stt 10 lần rồi lại xoá, cuối cùng xin không viết gì hết trong tấm hình này". Trước đó, cô cũng từng sở hữu chiếc nhẫn với giá 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất chính là bình luận của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ về bức ảnh của Lý Nhã Kỳ. Anh viết: "Người ta khoe là sắp cưới chồng, chứ không phải là khoe nhẫn đâu ạ".

Lập tức, Lý Nhã Kỳ vào đối đáp: "Cuối cùng anh vẫn là người hiểu em nhất nè, có người bạn hiểu mình như vậy nên Lý Nhã Kỳ rất trân trọng". Chính câu trả lời của Lý Nhã Kỳ khiến nhiều người ngầm hiểu rằng cô đang úp mở chuyện sắp lên xe hoa.

Ngoài ra, khi Kasim Hoàng Vũ cho rằng chuyện mình tiết lộ là một điềm lành thì Lý Nhã Kỳ còn khẳng định lại: "Anh mà tiết lộ là đúng 100% không sai...".

Trước các lời úp mở của Lý Nhã Kỳ, nhiều fan hâm mộ đã vào bày tỏ niềm vui và trông chờ ngày nữ diễn viên ngồi trên xe hoa sẽ mau sớm đến. 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ Lý Nhã Kỳ sắp lên xe hoa Lý Nhã Kỳ khoe nhẫn kim cương 60 tỷ đồng

TIN MỚI NHẤT

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 31 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 46 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 1 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn