Sau khi 'đốt nhà' Phan Thành - Midu, Thúy Vi kiếm được tài khoản khủng?

Cô viết: "Mình đi rút 500.000 đồng mà 2 máy ATM đều bị lỗi, nên mình qua máy khác thì rút được, đến khi kiểm tra tin nhắn thì bị trừ 2 lần 500.000 đồng trước đó (1 triệu). Bây giờ phải làm sao, ai bị như vầy rồi chỉ Vi với".

Mới đây, "bồ cũ" đại gia Phan Thành gây chú ý dân mạng khi chia sẻ dòng trạng thái tỏ ra khá hoang mang về việc gặp lỗi khi rút tiền tại cây ATM.

Nhanh chóng sau vài giờ, status hút hơn 10.000 like, bình luận của dân mạng. Bên cạnh việc đưa ra sự thắc mắc, Thúy Vi còn đăng kèm ảnh chụp màn ảnh tin nhắn bị trừ tiền oan. Chính điều này đã vô tình để lộ tổng tài khoản mà hot girl Cà Mau đang có lên đến gần 2 tỷ đồng.

Nhiều thành viên tỏ ra ngưỡng mộ trước khả năng kiếm tiền nhanh chóng của Thúy Vi sau ồn ào tình cảm với chồng Midu. Song không ít ý kiến cho rằng, cô nàng đang dùng chiêu trò để gây chú ý, đánh bóng tên tuổi, cũng như tài khoản gần 2 tỷ ấy chưa chắc gì là của cô.

Giả sự đặc trường hợp số tiền gần 2 tỷ là do hot girl Cà Mau kiếm được, vậy cô làm gì mà nhanh giàu đến vậy? Hay trong số tiền tỷ ấy cũng có phần của đại gia Phan Thành góp vốn? Đó cũng chính là câu hỏi chung được nhiều người đặt ra.

Trước các ý kiến trái chiều của dư luận, cô gái 18 tuổi thẳng thắn viết trên trang cá nhân:

Hãy nhớ là dùng cái miệng của mình đi hạ thấp người khác không làm cho giá trị bạn tăng, đồng tiền cơ bản chỉ là vật trung gian cho cái xấu và cái tốt, quan trọng là kiếm được nó từ đâu và dùng như thế nào cho ý nghĩa, bạn dùng từ khó nghe với người khác chỉ đơn giản vì bạn không làm được, kể cả khi họ là đàn ông nhưng vẫn mang miệng đàn bà, bạn nói số tiền mình có được từ việc thô thiển thì xin lỗi mình có rất nhiều cách kiếm ra tiền như chứng khoán, đầu tư bitcoin, nhận show quảng cáo các thứ...

Mình lao động và hằng ngày hằng giờ mình luôn cố gắng để làm cái gì đó để có được những thứ mình muốn còn bạn ngoài việc ngồi đó hạ nhục người khác thì được gì?

Một số người bảo "mày có tiền thì đừng để người nhà buôn gánh bán bưng", có lẽ khi mình có tiền thì bà ngoại mình từ bán bánh mì sang bán vàng xịa, chính bản thân mình còn không cho phép mình dùng tiền lãng phí, mình có đủ để mua một chiếc xe máy nhưng mình vẫn chạy đạp điện, đơn giản mình bỏ mấy chục triệu ra mua chiếc xe xịn để làm gì trong khi đạp điện còn chạy được, mình lấy số tiền đó mình đi kinh doanh.

Điều mình sẽ làm trong năm nay ngoài việc thi đại học ngành mình thích, không cần biết đậu rớt ra sau miễn đủ bản lĩnh đủ can đảm thì cứ làm, rớt năm sau thi tiếp và sẽ ráng mở một quán coffee để kinh doanh cho nên tiền mình có không là gì so với người khác...

Mình tham vọng nhiều, mệt nhiều, suy nghĩ nhiều... Và một ngày nào đó mình sẽ được đền đáp".

Chia sẻ với truyền thông, hot girl Cà Mau quả quyết: "Số tiền đó có là gì so với những người giàu đâu. Bản thân tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa...".

Về nghi vấn cố tình để lộ tài khoản để gây chú ý dư luận, Thúy Vi thẳng thắn: "Tôi chỉ muốn nhờ mọi người giải đáp thắc mắc việc rút tiền ở máy ATM không thành công nhưng vẫn bị trừ. Lần đầu tiên bị như vậy nên tôi mới up thông tin tài khoản lên để hỏi. Nhưng do quên che số dư nên mới khiến mọi người để ý và nghĩ rằng tôi khoe của.

Tuy nhiên, bản thân tôi cũng không bận tâm điều đó lắm vì tôi nghĩ tiền là do mình làm ra nên có khoe thì cũng chả sao cả. Tôi nghĩ 1 người gato ném đá thì cũng sẽ có 1 người ngưỡng mộ thôi. Tùy cảm nghĩ của mỗi người...".

Số tiền gần 2 tỷ trong tài khoản Thúy Vi khẳng định là do công sức "mồ hôi nước mắt" mình tạo ra từ việc làm quảng cáo và đại sứ game...

Dù kiếm được nhiều tiền song Thúy Vi tỏ ra chi tiêu gói gém. Cô gái bày tỏ: "Số tiền đó có là gì so với những người giàu đâu. Bản thân tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Và tôi thấy mình chưa đủ giàu để ăn chơi phung phí, tiền tôi làm ra tôi rất tiếc nên tiết kiệm là cách tốt nhất để không làm hư bản thân với lại còn làm nhiều việc tốt hơn nữa".

Một số ý kiến cho rằng, Thúy Vi còn nhỏ tuổi nhưng "ranh ma" vì sau ồn ào chuyện tình cảm với thiếu gia Phan Thành thay vì đau khổ, hờn giận... cô đã nhanh tay tranh thủ để kiếm được bộn tiền.

"Khi quen một người đàn ông tới một lúc nào đó tôi thấy không còn được yêu thương nữa thì tôi sẽ đạp lên anh ta mà sống, đó cũng là giá trị của một mối quan hệ.

Mọi người nghĩ tôi thủ đoạn, mưu mô cũng được miễn là tôi hạnh phúc là được, tôi cũng mong mọi người hãy coi điều đó là việc đương nhiên mà tôi làm và trong tương lai cũng thế! Không tôn trọng tôi thì đừng mong được ngủ yên..." - 9X chia sẻ.

Thúy Vi tâm sự, hiện cô không trông chờ vào tình yêu đích thực mà chỉ mong kiếm được 1 người yêu đủ lo được cho mình, đủ hiểu mình. "Còn có đại gia hay không chắc cũng do định mệnh thôi" - cô nói.

Xem thêm video: Hot girl Thúy Vi lên tiếng vụ scandal bồ nhí của Phan Thành.

Khoảng cuối năm 2015, showbiz Việt ồn ào khi nữ sinh Cà Mau Thúy Vi lên mạng xã hội tố chồng sắp cưới của hot girl Midu có qua lại với mình. Và nhờ ồn ào này, Thúy Vi đã tranh thủ thực hiện luôn ước mơ trở thành người nổi tiếng. Cô nhận lời tham gia chụp ảnh quảng cáo, làm đại sứ game, tham gia gameshow... Sự xuất hiện của cô đã khiến mối quan hệ giữa Phan Thành và Midu tan vỡ dù cặp đôi đã tổ chức lễ đính hôn.



